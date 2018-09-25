Узнайте правду о себе! Какое первое впечатление производит каждый знак Зодиака?

Узнайте, какое первое впечатление вы оставляете согласно знаку Зодиака.

Овен: вы очень активны

Как Овен вы полны энергии и кажетесь смелым, шумным и независимым человеком. Вы оставляете сильное впечатление, но иногда видитесь нестабильным человеком, поскольку легко увлекаетесь чем-то, что выглядит захватывающим.

Телец: спокойствие и контроль

Людям кажется, что Тельцы всегда знают, что они делают, и вы не являетесь исключением. Даже если вы испытываете внутреннее замешательство, вы всегда действуете так, будто все находится под контролем, и окружающие верят в это.

Близнецы: веселый нрав

Обычно Близнецы как рыба в воде чувствуют себя в любой социальной ситуации и легко заводят новых друзей. Производимое вами первое впечатление можно назвать ярким, но окружающие иногда могут не догадываться о наличие у вас другой стороны, которая заключается в скромности и вдумчивости. Естественная для вас двойственность очевидна только для самых близких друзей.

Рак: отзывчивость

Луна наделяет Раков чувствительностью, интуицией и состраданием. Иногда кажется, что вы готовы придти на помощь любому, кто в ней нуждается. Люди быстро понимают это, иногда начиная использовать вас, без конца обращаясь за эмоциональной поддержкой. Внимательно следите за тем, чем отвечают на вашу доброту новые знакомые.

Лев: вы великолепны и незабываемы

Как Лев вы всегда помещаете себя в центр любой социальной ситуации, и даже незнающие вас лично люди, слышали о вас как об очень жизнерадостном человеке. Вы обладаете уникальными качествами, и после встречи с новым человеком надолго запоминаетесь ему. Первое впечатление о вас очень близко к тому, каким человеком вы являетесь.

Дева: вы очень скромны и серьезны

Девы предпочитают заниматься своими делами и не хотят, чтобы внимание было сосредоточено на их персоне. Вот почему первое впечатление будет заключаться в том, что вы очень застенчивый и серьезный человек, обладающий умом и многими навыками.

Весы: вы дипломатичны и приятны в общении

Куда бы вы не пошли, вы видите своей миссией сгладить острые углы и снизить напряженность. Иногда вам хочется угодить всем, и это бросается в глаза. Ваши действия иногда обусловлены тем, что вы не можете справиться с конфликтом, потому люди часто считают вас приятным, но мягким человеком.

Скорпион: глубина и таинственность

Скорпион — это знак, который меньше всего заботится о том, чтобы произвести хорошее первое впечатление. Вы можете казаться холодным человеком, который совершенно не заинтересован в новом знакомом, но по какой-то причине, это только привлекает к вам людей. Загадочность часто вызывает большой интерес.

Стрелец: идеализм

Как Стрелец вы склонны переутомлять себя, пытаясь совершить гораздо больше, чем можете: все из-за веры в то, что вы способны на все. Люди склонны обращать внимание на ваш мечтательный идеализм. Новый друг, вероятно, восхитится тем насколько вы идеалистичны, даже несмотря на то, что вам не удается сделать и половины из запланированного.

Козерог: всезнайка

Козероги гордятся тем, что усердно работают и знают все необходимое для того, чтобы качественно выполнить свое дело. Любой, кто встречает вас, считает, что вы очень надежны и являетесь настоящим банком знаний. Однако ваша мудрость не врожденная: вы должны были учиться, читать и практиковать, что добраться до того места, где вы находитесь сегодня.

Водолей: вы остроумны и непокорны

Водолеи редко живут по каким-либо правилам, кроме собственных, поэтому мятежника в этих людях можно разглядеть за милю. С момента встречи каждый новый знакомый понимает, что вы невероятно независимы, оригинальны и имеете острый ум и способны необычно судить о различных вещах.

Рыбы: богемный артист