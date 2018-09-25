Узнайте правду о себе! Какое первое впечатление производит каждый знак Зодиака?

Иногда первое впечатление, которое складывается у нового знакомого, оказывается на удивление верным и раскрывает суть вашей личности. Интересно, что люди с одним и тем же знаком Зодиака, часто вызывают о себе схожие суждения, пишет Cluber.
Узнайте, какое первое впечатление вы оставляете согласно знаку Зодиака.
Овен: вы очень активны
Как Овен вы полны энергии и кажетесь смелым, шумным и независимым человеком. Вы оставляете сильное впечатление, но иногда видитесь нестабильным человеком, поскольку легко увлекаетесь чем-то, что выглядит захватывающим.
Телец: спокойствие и контроль
Людям кажется, что Тельцы всегда знают, что они делают, и вы не являетесь исключением. Даже если вы испытываете внутреннее замешательство, вы всегда действуете так, будто все находится под контролем, и окружающие верят в это.
Близнецы: веселый нрав
Обычно Близнецы как рыба в воде чувствуют себя в любой социальной ситуации и легко заводят новых друзей. Производимое вами первое впечатление можно назвать ярким, но окружающие иногда могут не догадываться о наличие у вас другой стороны, которая заключается в скромности и вдумчивости. Естественная для вас двойственность очевидна только для самых близких друзей.
Рак: отзывчивость
Луна наделяет Раков чувствительностью, интуицией и состраданием. Иногда кажется, что вы готовы придти на помощь любому, кто в ней нуждается. Люди быстро понимают это, иногда начиная использовать вас, без конца обращаясь за эмоциональной поддержкой. Внимательно следите за тем, чем отвечают на вашу доброту новые знакомые.
Лев: вы великолепны и незабываемы
Как Лев вы всегда помещаете себя в центр любой социальной ситуации, и даже незнающие вас лично люди, слышали о вас как об очень жизнерадостном человеке. Вы обладаете уникальными качествами, и после встречи с новым человеком надолго запоминаетесь ему. Первое впечатление о вас очень близко к тому, каким человеком вы являетесь.
Дева: вы очень скромны и серьезны
Девы предпочитают заниматься своими делами и не хотят, чтобы внимание было сосредоточено на их персоне. Вот почему первое впечатление будет заключаться в том, что вы очень застенчивый и серьезный человек, обладающий умом и многими навыками.
Весы: вы дипломатичны и приятны в общении
Куда бы вы не пошли, вы видите своей миссией сгладить острые углы и снизить напряженность. Иногда вам хочется угодить всем, и это бросается в глаза. Ваши действия иногда обусловлены тем, что вы не можете справиться с конфликтом, потому люди часто считают вас приятным, но мягким человеком.
Скорпион: глубина и таинственность
Скорпион — это знак, который меньше всего заботится о том, чтобы произвести хорошее первое впечатление. Вы можете казаться холодным человеком, который совершенно не заинтересован в новом знакомом, но по какой-то причине, это только привлекает к вам людей. Загадочность часто вызывает большой интерес.
Стрелец: идеализм
Как Стрелец вы склонны переутомлять себя, пытаясь совершить гораздо больше, чем можете: все из-за веры в то, что вы способны на все. Люди склонны обращать внимание на ваш мечтательный идеализм. Новый друг, вероятно, восхитится тем насколько вы идеалистичны, даже несмотря на то, что вам не удается сделать и половины из запланированного.
Козерог: всезнайка
Козероги гордятся тем, что усердно работают и знают все необходимое для того, чтобы качественно выполнить свое дело. Любой, кто встречает вас, считает, что вы очень надежны и являетесь настоящим банком знаний. Однако ваша мудрость не врожденная: вы должны были учиться, читать и практиковать, что добраться до того места, где вы находитесь сегодня.
Водолей: вы остроумны и непокорны
Водолеи редко живут по каким-либо правилам, кроме собственных, поэтому мятежника в этих людях можно разглядеть за милю. С момента встречи каждый новый знакомый понимает, что вы невероятно независимы, оригинальны и имеете острый ум и способны необычно судить о различных вещах.
Рыбы: богемный артист
Рыбами движет творчество. Это может означать предрасположенность к музыке и искусству, но не всегда давать трудолюбие. Объединяя это с тенденцией теряться в мыслях и мечтах, вам бывает трудно найти разумный жизненный путь. Новые друзья, вероятно, видят в вас бездельника с творческой жилкой, и они совершенно правы.