Это не шутка! Врачи обнаружили в крови чешского грибника невероятную дозу алкоголя

Как сообщает сайт Prague-express.cz со ссылкой на Lidovky.cz, речь идет о неком 31-летнем грибнике, который возвращался домой и сломал себе щиколотку. Когда его привезли в больницу, то перелом признали сложным, и хотели немедленно ее оперировать. Но тест на алкоголь показал рекордный результат.