Это не шутка! Врачи обнаружили в крови чешского грибника невероятную дозу алкоголя

Врачи больницы в Крнове (Брунтальский район) обнаружили в крови пациента 8,83 промилле алкоголя, это новый чешский рекорд.
Как сообщает сайт Prague-express.cz со ссылкой на Lidovky.cz, речь идет о неком 31-летнем грибнике, который возвращался домой и сломал себе щиколотку. Когда его привезли в больницу, то перелом признали сложным, и хотели немедленно ее оперировать. Но тест на алкоголь показал рекордный результат.
При этом пациент находился в сознании и общался с врачами. Врачи не поверили в результаты первого теста и спустя полтора часа решили провести повторный. Он показал 8,15 промилле.
Предыдущий рекорд (8 промилле) принадлежит трактористу Милану Чудре.
Мировой рекордсмен — поляк, который выпивал с друзьями и в крови которого позже обнаружили 12,3 промилле.