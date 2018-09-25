Курьезные кадры! Телеведущая потеряла юбку на глазах у зрителей

Конфуз произошел с одной из участниц шоу, австралийской актрисой и телеведущей Кортни Экт. Видеокадры пикантного момента выложили в сеть поклонники телеведущей.

В момент, когда гостью представляли, с нее внезапно слетела юбка. Девушка попыталась было рвануть за кулисы, но камеры уже успели заснять ее позор.