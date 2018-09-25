Курьезные кадры! Телеведущая потеряла юбку на глазах у зрителей

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Инцидент произошел в эфире популярного британского реалити-шоу Celebrity Big Brother.
Конфуз произошел с одной из участниц шоу, австралийской актрисой и телеведущей Кортни Экт. Видеокадры пикантного момента выложили в сеть поклонники телеведущей.
В момент, когда гостью представляли, с нее внезапно слетела юбка. Девушка попыталась было рвануть за кулисы, но камеры уже успели заснять ее позор.
Три месяца назад аналогичный конфуз произошел с российской моделью plus-size Юлией Рыбаковой. Она стала безумно популярной после того, как потеряла юбку от платья на ковровой дорожке Каннского кинофестиваля. Правда, некоторые эксперты утверждают, что скандальный трюк она заранее спланировала. Между тем, цель достигнута - на эффектную пышку обратили внимание рекламодатели.