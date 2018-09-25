Аттракцион щедрости: кто в Голливуде оставляет самые большие чаевые

Среди мировых звезд первой величины нет бедных людей. А вот очень щедрые и очень, скажем так, бережливые — имеются. Не будем о последних, лучше поговорим про тех, кто не скупится и оставляет официантам и горничным особо щедрые чаевые, пишет Сплетник.
Джастин Тимберлейк
Несколько лет назад в прессе широко освещалась история о том, как Джастин отдохнул в ночном клубе в Кельне во время гастролей по Германии. Хозяин ночного клуба, куда пришел певец, не взял с него денег — артист и его друзья всю ночь пили коктейли за счет заведения. Покидая клуб под утро, Тимберлейк поблагодарил официанток, оставив на чай примерно 2 700 евро.
Дрю Бэрримор
Большинство посетителей ресторанов оставляют на чай примерно десять процентов от потраченной суммы. Дрю Бэрримор не жалеет и ста процентов, иногда сумма чаевых даже превышает стоимость самого ужина.
Рассел Кроу
Вообще, у актера не лучшая репутация, все знают о его взрывном характере. Однако если Кроу в хорошем расположении духа, персоналу может повезти: как, например, работникам одного из пабов Уэльса, которым актер оставил около 600 фунтов чаевых. К тому же, он спел и сыграл на гитаре для посетителей заведения. Душка!
Пэрис Хилтон
Пэрис желанная гостья во всех увеселительных заведениях мира — и не только из-за звездного статуса, но и по той причине, что никогда не скупится на чаевые для официантов и барменов. Также о Хилтон говорят, что она очень щедра по отношению к парикмахерам, мастерам маникюра, швейцарам и водителям.
Дэвид Бекхэм
В период, когда футболист играл за LA Galaxy, он и его товарищи по команде как-то пошли в один из баров в Калифорнии. Счет составил не более 100 долларов, а вот на чай персоналу спортсмен оставил примерно 800.
Джонни Депп
Депп — просто клиент мечты. Однажды, потратив на ужин четыре тысячи долларов, примерно столько же он дал официанту. Тот самый счастливчик сказал журналистам, что ему вообще больше всего нравится обслуживать Джонни, хотя к ним часто приходят и другие звезды: знаменитый актер "не любит привлекать к себе внимания и совершенно не придирчив", а еще он "мил и очарователен". Охотно верим!
Джессика Симпсон
Джессика так добра к официантам, что может оставить не только чаевые, превышающие половину счета, но и записку с благодарностью за хорошее обслуживание.
Чарли Шин
Чарли Шин — звезда с не самой кристально чистой репутацией, но на празднование 16-летия своей дочери актер вручил каждому официанту по 200 долларов в качестве благодарности. И, как говорят очевидцы, Шин был щедр даже до того момента, как стал звездой мирового масштаба. Голливудский официант, который подавал обед актеру еще 20 лет назад, говорит, что и тогда он оставил на чай ровно столько же, сколько заплатил за еду.
Наоми Кэмпбелл
Все привыкли считать, что Наоми — гроза обслуживающего персонала. Между тем топ-модель однажды оставила в лондонском ночном клубе рекордную сумму чаевых — больше девяти тысяч долларов!
Джей-Зи
Но что это по сравнению с 50 тысячами долларов, которыми отблагодарил как-то работников ресторана Джей-Зи! В заведении, где рэпер отмечал релиз альбома, сумма чека составила 250 тысяч долларов.
Барак Обама
Известна история, когда экс-президент США, купив стакан пива за два доллара, дал на чай бармену крупную сумму — 900 процентов от счета.
Эми Шумер
Актриса тоже знаменита тем, что может оставить чаевые в тысячу долларов, потратив в ресторане меньше 80 долларов.
Билл Мюррей
Мюррей считается в Голливуде добряком: в ресторанах он всегда готов щедро отблагодарить официантов. И он тоже обычно оставляет больше, чем заплатил за свой обед.
Бен Аффлек
Если у Аффлека нет мелких купюр, когда он покупает кофе, актер может оставить работникам кофейни и 90 долларов.
Криштиану Роналду
Не знаем, какую сумму звездный футболист спустил, проводя свой отпуск в Греции, но, покидая отель, он отблагодарил персонал 20 тысячами долларов.
Джулия Робертс
Джулия Робертс — еще одна из звезд, снискавшая славу щедрой персоны: говорят, какая бы цифра ни значилась в счете, ровно столько же составят чаевые от знаменитости.
Халк Хоган
Также голливудские официанты очень радуются визиту в свое заведение Халка Хогана. Актер и знаменитый рестлер никогда не жадничает, когда приходит время чаевых, да еще и охотно фотографируется со всеми желающими.