Аттракцион щедрости: кто в Голливуде оставляет самые большие чаевые

Джастин Тимберлейк

Несколько лет назад в прессе широко освещалась история о том, как Джастин отдохнул в ночном клубе в Кельне во время гастролей по Германии. Хозяин ночного клуба, куда пришел певец, не взял с него денег — артист и его друзья всю ночь пили коктейли за счет заведения. Покидая клуб под утро, Тимберлейк поблагодарил официанток, оставив на чай примерно 2 700 евро.

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Дрю Бэрримор

Большинство посетителей ресторанов оставляют на чай примерно десять процентов от потраченной суммы. Дрю Бэрримор не жалеет и ста процентов, иногда сумма чаевых даже превышает стоимость самого ужина.

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Рассел Кроу

Вообще, у актера не лучшая репутация, все знают о его взрывном характере. Однако если Кроу в хорошем расположении духа, персоналу может повезти: как, например, работникам одного из пабов Уэльса, которым актер оставил около 600 фунтов чаевых. К тому же, он спел и сыграл на гитаре для посетителей заведения. Душка!

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Пэрис Хилтон

Пэрис желанная гостья во всех увеселительных заведениях мира — и не только из-за звездного статуса, но и по той причине, что никогда не скупится на чаевые для официантов и барменов. Также о Хилтон говорят, что она очень щедра по отношению к парикмахерам, мастерам маникюра, швейцарам и водителям.

ФОТО: Photo ITAR-TASS / COVI

Дэвид Бекхэм

В период, когда футболист играл за LA Galaxy, он и его товарищи по команде как-то пошли в один из баров в Калифорнии. Счет составил не более 100 долларов, а вот на чай персоналу спортсмен оставил примерно 800.

ФОТО: Gustavo Caballero/South/SIPA/Scanpix

Джонни Депп

Депп — просто клиент мечты. Однажды, потратив на ужин четыре тысячи долларов, примерно столько же он дал официанту. Тот самый счастливчик сказал журналистам, что ему вообще больше всего нравится обслуживать Джонни, хотя к ним часто приходят и другие звезды: знаменитый актер "не любит привлекать к себе внимания и совершенно не придирчив", а еще он "мил и очарователен". Охотно верим!

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Джессика Симпсон

Джессика так добра к официантам, что может оставить не только чаевые, превышающие половину счета, но и записку с благодарностью за хорошее обслуживание.

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Чарли Шин

Чарли Шин — звезда с не самой кристально чистой репутацией, но на празднование 16-летия своей дочери актер вручил каждому официанту по 200 долларов в качестве благодарности. И, как говорят очевидцы, Шин был щедр даже до того момента, как стал звездой мирового масштаба. Голливудский официант, который подавал обед актеру еще 20 лет назад, говорит, что и тогда он оставил на чай ровно столько же, сколько заплатил за еду.

ФОТО: SCANPIX

Наоми Кэмпбелл

Все привыкли считать, что Наоми — гроза обслуживающего персонала. Между тем топ-модель однажды оставила в лондонском ночном клубе рекордную сумму чаевых — больше девяти тысяч долларов!

ФОТО: Admedia, Inc/Birdie Thompson/AdMedia/Sipa USA

Джей-Зи

Но что это по сравнению с 50 тысячами долларов, которыми отблагодарил как-то работников ресторана Джей-Зи! В заведении, где рэпер отмечал релиз альбома, сумма чека составила 250 тысяч долларов.

ФОТО: BFA/Julian Mackler/BFA/Sipa USA/Scanpix

Барак Обама

Известна история, когда экс-президент США, купив стакан пива за два доллара, дал на чай бармену крупную сумму — 900 процентов от счета.

ФОТО: JONATHAN ERNST / REUTERS

Эми Шумер

Актриса тоже знаменита тем, что может оставить чаевые в тысячу долларов, потратив в ресторане меньше 80 долларов.

ФОТО: Jordan Strauss / AP/Scanpix

Билл Мюррей

Мюррей считается в Голливуде добряком: в ресторанах он всегда готов щедро отблагодарить официантов. И он тоже обычно оставляет больше, чем заплатил за свой обед.

ФОТО: FADEL SENNA/AFP

Бен Аффлек

Если у Аффлека нет мелких купюр, когда он покупает кофе, актер может оставить работникам кофейни и 90 долларов.

ФОТО: Reuters / Scanpix

Криштиану Роналду

Не знаем, какую сумму звездный футболист спустил, проводя свой отпуск в Греции, но, покидая отель, он отблагодарил персонал 20 тысячами долларов.

ФОТО: Instagram / Instagram

Джулия Робертс

Джулия Робертс — еще одна из звезд, снискавшая славу щедрой персоны: говорят, какая бы цифра ни значилась в счете, ровно столько же составят чаевые от знаменитости.

ФОТО: SCANPIX

Халк Хоган

Также голливудские официанты очень радуются визиту в свое заведение Халка Хогана. Актер и знаменитый рестлер никогда не жадничает, когда приходит время чаевых, да еще и охотно фотографируется со всеми желающими.