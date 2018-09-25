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Викторию Лопыреву поздравляют с беременностью

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3148623 07/08/2017 Model and TV hostess Viktoriya Lopyreva during the awards ceremony presenting gold medals to players and coaches of Spartak football club for winning the 2016/2017 season championship of Russia. Alexander Vilf/Sputnik

ФОТО: Alexander Vilf / Sputnik

Виктория Лопырева не афиширует подробности личной жизни, чем только подогревает интерес поклонников к этой теме. Недавно фанаты 35-летней модели заподозрили, что она скоро впервые станет матерью, пишет Woman.

Виктория Лопырева, в отличие от многих своих коллег, держит детали личной жизни в строжайшей тайне. Знаменитость не говорит и об отношениях с Николаем Басковым, который в прошлом году предлагал ей руку и сердце.

На днях поклонники 35-летней телеведущей и модели заговорили о том, что скоро она родит малыша возлюбленному. На такую мысль подписчиков Виктории натолкнули ее последние видео, которые она опубликовала в инстаграм-историях. На некоторых роликах фолловеры разглядели немного округлившийся живот.

ФОТО: Скриншот с Instagram

23 сентября Лопырева побывала на церемония Green Carpet Fashion Awards, которая прошла в оперном театре «Ла Скала» в Милане. На мероприятии знаменитость появилась в длинном черном платье с поясом в области талии. В этом аутфите она смотрелась крупнее, чем обычно. «Вика, вы беременна? Животик какой-то кругленький в этом платье», «В положении!», «Точно беременна», — написали подписчики в комментариях к видео в Instagram. А на следующий день Виктория прибыла в Париж и посетила показ Dior. Она надела черное мини-платье свободного кроя, что только укрепило домыслы ее поклонников.

Отметим, что Лопыревой не впервые приписывают беременность. В мае этого года фанаты уже обсуждали ее интересное положение. Вскоре стало ясно, что ни о каком прибавлении в семье нет и речи. 

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