Борисова рассказала, сколько ей заплатили за участие в «Битве экстрасенсов»

На днях состоялась премьера 19-го сезона "Битвы экстрасенсов". В первом выпуске претендентам на участие в шоу нужно было с завязанными глазами рассказать о человеке, сидящем напротив. В этот раз приглашённой звездой этого испытания стала Дана Борисова.
Телеведущая призналась, что некоторым участникам "Битвы" удалось ее по-настоящему удивить. Так, Тимофей Руденко передал ей послание от ее бывшего директора Тимы Брика, который скончался в 2016 году.
— "Битва экстрасенсов" — программа-сенсация. Я стала первым мистером X этого сезона. А воспоминания о тех долгих бессонных ночах на квартире моего покойного друга вообще не давали спать очень долго. Короче, в этой программе, как мне показалось, без постав. По крайней мере, трое из экстрасенсов точно не актёры. Правда, человек 5, на первый взгляд, показались аферистами, — поделилась впечатлениями Борисова в "Инстаграме".
Борисова также ответила на критику, которая связана с оплатой за её участие.
— Пишут, что я пойду в любое шоу, лишь бы заплатили. Знаете, если бы вам предложили сумму с девятью нулями, посмотрела бы я, как вы отказались. Тем более такой рейтинговый проект, — заявила телеведущая.