Борисова рассказала, сколько ей заплатили за участие в «Битве экстрасенсов»

Телеведущая призналась, что некоторым участникам "Битвы" удалось ее по-настоящему удивить. Так, Тимофей Руденко передал ей послание от ее бывшего директора Тимы Брика, который скончался в 2016 году.

— "Битва экстрасенсов" — программа-сенсация. Я стала первым мистером X этого сезона. А воспоминания о тех долгих бессонных ночах на квартире моего покойного друга вообще не давали спать очень долго. Короче, в этой программе, как мне показалось, без постав. По крайней мере, трое из экстрасенсов точно не актёры. Правда, человек 5, на первый взгляд, показались аферистами, — поделилась впечатлениями Борисова в "Инстаграме".

Борисова также ответила на критику, которая связана с оплатой за её участие.