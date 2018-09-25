Огромный живот беременной Меган Маркл оказался подделкой

В последние дни Сеть заполонили новости о беременности Меган Маркл. Как оказалось, снимок, на котором супруга принца Гарри запечатлена с большим животом – подделка.
Как компетентно заявляет издание Woman’s day, журнал, на обложке которого Меган демонстрирует изменившуюся фигуру, вышел еще в ноябре прошлого года, сразу после помолвки будущих герцога и герцогини Сассекских. Также отмечается, что, если бы беременность имела место быть, о ней давно бы объявил Кенсингтонский дворец. Ведь в случае с Кейт Миддлтон именно так и поступали.
Кроме того, после вступления в брак Меган носит исключительно наряды, подходящие по королевскому дресс-коду, а на обложке Маркл позирует в короткой кожаной куртке с заклепками и шипами на плечах. До замужества она могла позволить себе вольности в выборе одежды, однако сейчас увидеть ее в чем-то подобном на публике невозможно.
Отметим, что слухи о скором пополнении в семье герцога и герцогини Сассекских отчасти правда. Маркл действительно пытается забеременеть. Как сообщает анонимный источник, Меган даже просила совета у Кейт Миддлтон и обсуждала эту проблему с подругами. Поговаривают, что супруге принца посоветовали заняться инь-йогой, ночными медитациями и пить больше чая, пишут Dni.
Более того, на днях стало известно, что подавленная Меган Маркл обратилась за поддержкой к давней приятельнице, американской теннисистке Серене Уильямс. 37-летняя герцогиня Сассекская изо всех сил пытается управлять своей новой жизнью. Пока это получается с переменным успехом, передает RadarOnline.
По информации источника, Маркл рассказала подруге, что принц Гарри подталкивает ее к ребенку, но она не решится на это, пока жизненные проблемы не будут устранены. В частности, Меган находится в непростых отношениях с отцом: он недоволен тем, что дочь разбалтывает секреты королевской семьи прессе и участвует в рекламных фотосессиях.
Стоит отметить, что герцогиня и звезда тенниса давно знают друг друга. Теперь чемпионка продемонстрировала, что они все ближе и ближе с каждым днем.
Примечательно, что недавно Меган Маркл оказалась в центре скандала, связанного с референдумом об абортах в Ирландии. Во время деловой поездки герцогиня высказалась на достаточно острую тему, что делать представителям королевской семьи нежелательно.
Елизавета II не одобряет подобные шаги, так как после них всегда найдутся недовольные. "Мы с Меган обсудили референдум. Она следила за ним с интересом и была довольна результатами", — написала после встречи с герцогиней ирландский сенатор Кэтрин Нун в Twitter.