Звезды российского кино покажут в Таллинне «Карнавальную ночь»

ОНА - звезда кинематографа 30-х, ОН - известный режиссер. Звездная супружеская пара приезжает в маленький европейский городок, где проходит популярный кинофестиваль, на котором муж удостаивается приза «За лучшую режиссуру».

Ночью, перед заключительным днем фестиваля, когда должны быть вручены награды победителям, начинается дикий ливень, приведший к затоплению городка. Испуганные супруги вспоминают свою жизнь, в которой далеко не все столь безоблачно, как казалось вначале.

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Когда она и муж засыпают в своем номере гостиницы, там же оказывается и «маньяк», маниакально преданно следующий за героиней, у которого совсем некстати развязывается язык...

«Карнавальная ночь» – комедия, а значит зрителю не будет страшно, но точно будет смешно!

Юлия Рутберг - блистательная характерная актриса, что подтверждают еe роли в театре и в кино. Юлия родилась в актeрской семье и уже в пять лет знала, что будет актрисой. Поступила в ГИТИС, окончила театральное училище им. Б.Щукина, сразу была принята я труппу театра Вахтангова. В этом году Юлия отметила 30-летний юбилей службы в театре, в котором она играет, в основном, главные роли.

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Еe дебют в кино состоялся в 16 лет в фильме «Приморский бульвар». Сегодня фильмография актрисы насчитывает более ста ролей, среди которых Фаина Раневская в сериале «Орлова и Александров», Анна Ахматова в фильме «Анна Герман», Коко Шанель в мини-сериале «Осенние цветы» и др.

Андрей Ильин окончил Горьковское театральное училище, актерский факультет Рижской консерватории, работал в театре драмы в Риге, работал в Театре имени Моссовета и в МХТ имени А. П. Чехова.

Широкую известность актeру принесла роль Лeши Чистякова — мужа Анастасии Каменской, главной героини сериала «Каменская». Фильмография актeра насчитывает более ста ролей, ежегодно он снимается в двух-трeх больших проектах. Его имя на афише и в титрах фильма всегда говорит о качестве, о том, что пропускать спектакль или фильм нельзя.

Илья Бледный году окончил театральное училище имени Б.Щукина, работал в Театре на Таганке, Театре п/р А.Б.Джигарханяна. Илья – актeр дубляжа, фильмография – около 400 работ, его голосом говорят Колин Фаррелл, Орландо Блум, Джеймс Франко и др.

Отзывы зрителей из Самары после спектакля «Карнавальная ночь»: «Отличная актёрская игра, очень насыщенный сюжет, несмотря на ограничение пространства и временного отрезка - всего одна ночь, один гостиничный номер и три персонажа... от сцены глаз не оторвать, эмоций много, очень много смешных моментов, иногда жутковато, много мыслей о различии внешней формы и внутреннего содержания...»

Встретимся в театре!