В спортзал на шпильках: в Сети обсуждают образ и новую прическу Меган Маркл

Напомним, что недавно Сеть заполонили новости о беременности Меган Маркл. Как оказалось, снимок, на котором супруга принца Гарри запечатлена с большим животом – подделка.

Как компетентно заявляет издание Woman’s day, журнал, на обложке которого Меган демонстрирует изменившуюся фигуру, вышел еще в ноябре прошлого года, сразу после помолвки будущих герцога и герцогини Сассекских. Также отмечается, что, если бы беременность имела место, о ней давно бы объявил Кенсингтонский дворец. Ведь в случае с Кейт Миддлтон именно так и поступали.