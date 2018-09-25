В спортзал на шпильках: в Сети обсуждают образ и новую прическу Меган Маркл

Супруги сыграли в нетбол - это такая разновидность женского баскетбола - со студентами университета Лафборо. На встречу с будущими тренерами Меган пришла в асимметричной синий блузке, черных брюках, туфлях на шпильке и с новой прической. Несмотря на не слишком подходящие для спортзала высокие каблуки, герцогиня ловко ловила и бросала мяч.
Напомним, что недавно Сеть заполонили новости о беременности Меган Маркл. Как оказалось, снимок, на котором супруга принца Гарри запечатлена с большим животом – подделка.
Как компетентно заявляет издание Woman’s day, журнал, на обложке которого Меган демонстрирует изменившуюся фигуру, вышел еще в ноябре прошлого года, сразу после помолвки будущих герцога и герцогини Сассекских. Также отмечается, что, если бы беременность имела место, о ней давно бы объявил Кенсингтонский дворец. Ведь в случае с Кейт Миддлтон именно так и поступали.
Кроме того, после вступления в брак Меган носит исключительно наряды, подходящие по королевскому дресс-коду, а на обложке Маркл позирует в короткой кожаной куртке с заклепками и шипами на плечах. До замужества она могла позволить себе вольности в выборе одежды, однако сейчас увидеть ее в чем-то подобном на публике невозможно.