Красавица! Жена Таави Рыйваса взяла дочь на вечернее мероприятие
25 сентября 2018, 10:21
Вчера, 24 сентября, эстонская певица Биргит Саррап не только представила свой новый альбом на сцене Vaba Lava, но и отметила 30-й день рождения.
По этому случаю в Теллискиви собрался практически весь эстонский бомонд. Многие из гостей пришли не с пустыми руками. Судя по фото, Биргит уезжала домой, заваленная цветами, конфетами и мягкими игрушками.
Были среди гостей и Луиза Рыйвас с дочерью Рианной. В последнее время она - редкий гость на светских мероприятиях, что не удивительно, ведь певица недавно стала матерью во второй раз.
А вот Рианна, видимо, большая поклонница творчества Биргит Саррап, заметно подросла и превратилась в настоящую красавицу, в которой угадываются черты ее знаменитой матери.
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