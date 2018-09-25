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  • Красавица! Жена Таави Рыйваса взяла дочь на вечернее мероприятие

Красавица! Жена Таави Рыйваса взяла дочь на вечернее мероприятие

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Вчера, 24 сентября, эстонская певица Биргит Саррап не только представила свой новый альбом на сцене Vaba Lava, но и отметила 30-й день рождения. 

По этому случаю в Теллискиви собрался практически весь эстонский бомонд. Многие из гостей пришли не с пустыми руками. Судя по фото, Биргит уезжала домой, заваленная цветами, конфетами и мягкими игрушками. 

Были среди гостей и Луиза Рыйвас с дочерью Рианной. В последнее время она - редкий гость на светских мероприятиях, что не удивительно, ведь певица недавно стала матерью во второй раз.  

ФОТО: Madis Sinivee

А вот Рианна, видимо, большая поклонница творчества Биргит Саррап, заметно подросла и превратилась в настоящую красавицу, в которой угадываются черты ее знаменитой матери. 

Смотри галерею! 

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