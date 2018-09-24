Актер спустился в подземный бункер... Сделанные там фото ужаснули Сеть

Джерр всмотрелся в фотографии, сделанные под землей, и заметил два мистических силуэта.
30-летний Джейк Парр исследовал подземный бункер в Стокпорте, Большой Манчестер, и фотографировал всё, что видел вокруг.
Однако когда мужчина пришёл домой и всмотрелся в сделанные снимки, то ужаснулся от увиденного. С фото на него смотрел призрак, похожий на дядю Фестера из фильма "Семейка Аддамс", сообщает Mirror.
Кроме того, Джейк заметил на снимке лицо девочки, которая словно спряталась внизу лестницы. Но, несмотря на то что увиденное изрядно напугало местного жителя, он всё равно собирается вернуться в бункер, чтобы посмотреть, с какими ещё паранормальными явлениями он может там столкнуться.
Когда я находился там, то было очень жутко и создавалось впечатление, словно кто-то следит за мной. И когда я посмотрел фотографии, то понял, в чём была причина, — призрак в дверях и девочка внизу лестницы
Это была одна из самых жутких вещей, с которыми мне приходилось сталкиваться. Я ходил по заброшенным психиатрическим приютам, где происходили страшные издевательства, но такого я ещё не видел