Актер спустился в подземный бункер... Сделанные там фото ужаснули Сеть

Однако когда мужчина пришёл домой и всмотрелся в сделанные снимки, то ужаснулся от увиденного. С фото на него смотрел призрак, похожий на дядю Фестера из фильма "Семейка Аддамс", сообщает Mirror.

Кроме того, Джейк заметил на снимке лицо девочки, которая словно спряталась внизу лестницы. Но, несмотря на то что увиденное изрядно напугало местного жителя, он всё равно собирается вернуться в бункер, чтобы посмотреть, с какими ещё паранормальными явлениями он может там столкнуться.