Выигрывайте билеты! Одна из лучших российских команд КВН сыграет в полуфинале КВН Эстонии

В юмористической битве сойдутся «Зажигалка» (Таллинн), «Милая сборная» (Санкт-Петербург), «На сцене» (Таллинн) и «Будем дружить семьями» (Москва). Эти четыре команды сойдутся в споре за путевку в Финал, причем каждая команда получила возможность усилиться на эту игры пригашенной знаменитостью.

Зрители уже видели в составах команд отечественных и зарубежных звезд: блогера Сергея Дружко, квнщиков Максима Киселева (Триод и Диод), Артем Муратов (Союз), Кирилл Лопаткин (Саратов). В предстоящем полуфинале также ожидается участие как отечественных, так и приглашенных из-за других стран знаменитостей, имена которых до последнего момента сохранятся в секрете.

На выход в финал могут рассчитывать все участники игры, хотя явным фаворитом выглядит команда «Будем дружить семьями» из Москвы. Команда в этом году успешно играет в Высшей лиге Международного союза в Москве, ее часто можно видеть на Первом канале. К тому же летом «Будем дружить семьями» выиграли одну из наград на музыкальном фестивале «Голосящий КиВин» в Светлогорске.

Успешно стартовала в сезоне команда «Зажигалка», которая позиционирует себя как первая команда из Пыхья-Таллинна. Яркий и самобытный юмор «бывших обитателей Копли», ставших в момент гламурными «пыхья-таллиннцами» никого не оставит равнодушным.

Еще одна команда из Эстонии – «На сцене», чемпион минувшего сезона в Лиге юмора StarUp готова показать чемпионский уровень игры и в Высшей лиге. Опытный коллектив, который регулярно представляет Эстонию и иностранных турнирах показывает отличный классических КВН с шутками на самые актуальные темы.

Четвертый участник полуфинала – «Милая сборная» из культурной столицы России. Команда стала чемпионом Эстонии в 2016 году и спустя сезон вернулась к эстонским зрителям с новым материалом, идеями и наработками.

В этот раз игра КВН пройдет в не совсем привычный день и время: 30 сентября, в воскресенье, в 19.00.

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