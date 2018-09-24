Упс... Звезда «Холостяка» сбежала от главного героя с другой участницей проекта
24 сентября 2018, 17:40
Во время церемонии вручения роз девушки расплакались, обнялись и покинули программу, передает Лайф.
Героиня вьетнамской версии шоу "Холостяк" призналась в любви другой участнице во время церемонии вручения роз. Отрывок выпуска опубликован на YouTube-канале программы.
Откровенное признание состоялось в финале эпизода. Согласно правилам шоу, девушки, получающие розу, остаются на проекте как минимум до следующего выпуска. Участница по имени Минь Тху отдала цветок другой конкурсантке — Трух Нху и обняла ее.
— Я пришла на это соревнование, чтобы найти любовь. Я нашла эту любовь для себя. Но это не ты, — сказала в слезах Тху холостяку.
После признания девушки пожелали мужчине найти настоящую любовь и покинули церемонию.