52-летняя ведущая Лазарева в одном лифчике произвела фурор

Недавно Татьяна Лазарева в откровенном интервью сообщила, что с дочерью Тосей переехала жить в Испанию. Телеведущая обитает в Марбелье, откуда регулярно выкладывает красочные фотографии и забавные видео на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Впрочем, Лазарева, не обремененная постоянной работой, много путешествует, причем в компании мужа Михаила Шаца. Недавно пара посетила Венгрию, где отметила 20-летие со дня бракосочетания. А потом Татьяна побывала на некоем целебном источнике, где намазалась живительной грязью.

Об этом стало известно после того, как телеведущая опубликовала фотографию, на которой запечатлена в одном бюстгальтере на фоне бурлящего ручья. "Когда побывал на целебном источнике, обмазался какой-то грязью и обсыхаешь", – написала Татьяна.