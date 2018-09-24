Рэпер Noize MC разбил поклоннику голову на концерте

Инцидент произошел во время концерта в ночном клубе в городе Волжском Волгоградской области. Позднее Noize MC принес извинения зрителю, опубликовав пост в микроблоге.
На концерте в Волжском во время исполнения песни «Танцы» известный рэпер Noize MC (Иван Алексеев) бросил в толпу микрофонную стойку. Она задела зрителя Алексея Холстова, который защитил жену, с которой пришел в клуб. Как стало известно, у него была рассечена голова и потекла кровь, однако организаторы не смогли предоставить ему первую помощь, передает Starhit.
«После истерики жены нас проводили к машине скорой, где врачи оказали первую помощь и предложили проехать в больницу, чтобы наложить швы. Я отказался, не думал, что все так серьезно. Сегодня в той области пульсирующие боли. Если я найду видео инцидента, обращусь в правоохранительные органы», — заявил Холстов.
Позднее в социальных сетях появились снимки травмированного участка головы Алексея.
Для Noize MC такое буйное поведение на концертах считается нормой. Он узнал о пострадавшем из СМИ и опубликовал пост, в котором принес извинения поклоннику, однако выразил недовольство тем, что парень решил пожаловаться прессе.
«С одной стороны, мне очень жаль, и я, конечно, виноват, хоть злого умысла в моих действиях и не было. С моей стороны это акт доверия аудитории – бросить свой микрофон в зал, предполагая, что потом его вернут, не сломают. Все это очень мило, в теории, но, когда тебе прилетает в голову такой снаряд, и ты идешь обливаться кровью на барную стойку, тут может оказаться тяжеловато с прежним энтузиазмом восхищаться идеалами хардкора, понимаю», — написал Иван Алексеев.
После такого поведения Алексея в соцсетях музыкант передумал общаться лично. Noize MC попросил зрителей быть аккуратнее во время слэма, а также шутя заметил, что если он будет прыгать со сцены, они должны его поймать.
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Вчера мне жена в телефонном разговоре сказала, что, оказывается, когда я в Волжском бросил на «Танцах» стойку с микрофоном в зал, она прилетела человеку в голову( Я, конечно, расстроился и стал искать контакты парня, чтобы с ним связаться, попросить прощения и узнать, могу ли я чем-то помочь. В процессе, я сначала наткнулся на эту статью, а потом зашёл к нему на страницу vk: там я обнаружил фото рассечения на голове и динамично развивающийся срач в комментариях к нему. Потерпевший в процессе общения с другими пользователями высказал предположение, что я бросаю микрофон в толпу, потому что «дрочу судьбу», и заявил, что вот, мол, в следующий раз стойка прилетит кому-то в висок, и я отправлюсь «хлебать баланду». Также Алексей Халстов (так его зовут) намерен найти видео с концерта, чтобы обратиться в полицию. Я испытываю смешанные чувства. Т.е., с одной стороны, мне очень жаль, и я, конечно, виноват, хоть злого умысла в моих действиях и не было, а «дрочу судьбу» я для того, чтобы люди могли попеть вместе с нами, и с моей стороны это акт доверия аудитории – бросить свой микрофон в зал, предполагая, что потом его вернут, не сломают и т.д. Всё это очень мило, в теории, но, когда тебе прилетает в голову такой снаряд, и ты идёшь обливаться кровью на барную стойку, тут может оказаться тяжеловато с прежним энтузиазмом восхищаться идеалами хардкора, понимаю. С другой стороны, я наблюдаю сейчас противное мне публичное поведение пострадавшего, у которого претензии, вроде бы, ко мне, но со мной он, при этом, связаться не пытается, а идёт жаловаться в редакцию газеты, живописуя, как героически спас жену от прицельного броска артиста-убийцы на кровавом концерте, грозит ментами в соц.сетях и постит фотки со своей травмой. Желание общаться лично в этой ситуации у меня, например, пропадает. Тем не менее, Алексей, прошу прощения. А лично мне концерт в Волгограде очень понравился, спасибо вам огромное за вашу поддержку и горячий приём! Берегите, пожалуйста, друг друга: помогайте упавшим в мошпите, следите за локтями в слэме, держите ступни выше во время крауд-сёрфинга, а, если что-то летит со сцены (например, я), постарайтесь, пожалуйста, поймать! #2куплетКоррозииХипХопа