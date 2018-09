Рэпер Noize MC разбил поклоннику голову на концерте

View this post on Instagram

Вчера мне жена в телефонном разговоре сказала, что, оказывается, когда я в Волжском бросил на «Танцах» стойку с микрофоном в зал, она прилетела человеку в голову( Я, конечно, расстроился и стал искать контакты парня, чтобы с ним связаться, попросить прощения и узнать, могу ли я чем-то помочь. В процессе, я сначала наткнулся на эту статью, а потом зашёл к нему на страницу vk: там я обнаружил фото рассечения на голове и динамично развивающийся срач в комментариях к нему. Потерпевший в процессе общения с другими пользователями высказал предположение, что я бросаю микрофон в толпу, потому что «дрочу судьбу», и заявил, что вот, мол, в следующий раз стойка прилетит кому-то в висок, и я отправлюсь «хлебать баланду». Также Алексей Халстов (так его зовут) намерен найти видео с концерта, чтобы обратиться в полицию. Я испытываю смешанные чувства. Т.е., с одной стороны, мне очень жаль, и я, конечно, виноват, хоть злого умысла в моих действиях и не было, а «дрочу судьбу» я для того, чтобы люди могли попеть вместе с нами, и с моей стороны это акт доверия аудитории – бросить свой микрофон в зал, предполагая, что потом его вернут, не сломают и т.д. Всё это очень мило, в теории, но, когда тебе прилетает в голову такой снаряд, и ты идёшь обливаться кровью на барную стойку, тут может оказаться тяжеловато с прежним энтузиазмом восхищаться идеалами хардкора, понимаю. С другой стороны, я наблюдаю сейчас противное мне публичное поведение пострадавшего, у которого претензии, вроде бы, ко мне, но со мной он, при этом, связаться не пытается, а идёт жаловаться в редакцию газеты, живописуя, как героически спас жену от прицельного броска артиста-убийцы на кровавом концерте, грозит ментами в соц.сетях и постит фотки со своей травмой. Желание общаться лично в этой ситуации у меня, например, пропадает. Тем не менее, Алексей, прошу прощения. А лично мне концерт в Волгограде очень понравился, спасибо вам огромное за вашу поддержку и горячий приём! Берегите, пожалуйста, друг друга: помогайте упавшим в мошпите, следите за локтями в слэме, держите ступни выше во время крауд-сёрфинга, а, если что-то летит со сцены (например, я), постарайтесь, пожалуйста, поймать! #2куплетКоррозииХипХопа