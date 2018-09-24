Рэпер Noize MC разбил поклоннику голову на концерте

На концерте в Волжском во время исполнения песни «Танцы» известный рэпер Noize MC (Иван Алексеев) бросил в толпу микрофонную стойку. Она задела зрителя Алексея Холстова, который защитил жену, с которой пришел в клуб. Как стало известно, у него была рассечена голова и потекла кровь, однако организаторы не смогли предоставить ему первую помощь, передает Starhit.

«После истерики жены нас проводили к машине скорой, где врачи оказали первую помощь и предложили проехать в больницу, чтобы наложить швы. Я отказался, не думал, что все так серьезно. Сегодня в той области пульсирующие боли. Если я найду видео инцидента, обращусь в правоохранительные органы», — заявил Холстов.

Позднее в социальных сетях появились снимки травмированного участка головы Алексея.

ФОТО: ВКонтакте

Для Noize MC такое буйное поведение на концертах считается нормой. Он узнал о пострадавшем из СМИ и опубликовал пост, в котором принес извинения поклоннику, однако выразил недовольство тем, что парень решил пожаловаться прессе.

«С одной стороны, мне очень жаль, и я, конечно, виноват, хоть злого умысла в моих действиях и не было. С моей стороны это акт доверия аудитории – бросить свой микрофон в зал, предполагая, что потом его вернут, не сломают. Все это очень мило, в теории, но, когда тебе прилетает в голову такой снаряд, и ты идешь обливаться кровью на барную стойку, тут может оказаться тяжеловато с прежним энтузиазмом восхищаться идеалами хардкора, понимаю», — написал Иван Алексеев.