Неделю думали-гадали... Юри Ратас дал сыну мужественное немецкое имя
24 сентября 2018, 14:26
В четверг, 13 сентября, у премьер-министра Эстонии и председателя Центристской партии Юри Ратаса родился четвертый ребенок. Счастливые родители долго не могли придумать имя для новорожденного.
Друзья, знакомые, коллеги и просто жители Эстонии давали политику советы, и только в минувшую субботу Ратаса сообщил, что выбор сделан. Четвертый ребенок в семье Ратасов наконец-то получил свое имя!
«Ушло время, были обсуждения и советы, и вот наш любимый сын получил имя! Хольгер Ратас», — написал гордый отец в Facebook.
Напомним, что Юри и его жена Карин уже воспитывают трех детей: 12-летнюю Мариель, 10-летнего Оливера Юри и 8-летнего Робина Роджера.