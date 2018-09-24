Неделю думали-гадали... Юри Ратас дал сыну мужественное немецкое имя

Друзья, знакомые, коллеги и просто жители Эстонии давали политику советы, и только в минувшую субботу Ратаса сообщил, что выбор сделан. Четвертый ребенок в семье Ратасов наконец-то получил свое имя!

«Ушло время, были обсуждения и советы, и вот наш любимый сын получил имя! Хольгер Ратас», — написал гордый отец в Facebook.