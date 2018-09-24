Состояние ухудшилось: Монсеррат Кабалье срочно госпитализировали

По сообщениях испанских СМИ, артистка была госпитализирована с жалобами на работу мочевого пузыря. Однако родственники предпочитали не распространяться о самочувствии звезды до тех пор, пока Кабалье не справиться с беспокоящими ее синдромами. Теперь, когда состояние дивы оценивается как стабильное, близкие Монсеррат заявили, что поводов для беспокойства нет.

По словам родных, Кабалье выпишут в самое ближайшее время, после чего она вернется к повседневной жизни.

«Да, Монсеррат Кабалье находится в отделении интенсивной терапии госпиталя Sant Pau в Барселоне и идет на поправку. Нет никаких причин для беспокойства», — заверили близкие звезды.

Сама же оперная певица пока не дает никаких комментариев касаемо своего самочувствия. К слову, Кабалье уже проходила лечение в этой испанской клинике около шести лет назад. Тогда во время гастролей по России Монсеррат стало плохо после выступления в Екатеринбурге. Врачи диагностировали у звезды микроинсульт и перелом плеча. Однако она отказалась от срочной госпитализации, а вернувшись на родину в Испанию, обратилась к местным специалистам.

ФОТО: Prokofyev Vyacheslav / ITAR-TASS

Сама артистка ранее отмечала, что мечтает выступать на сцене до последних дней. Несмотря на преклонный возраст, легенда оперы зачастую дает концерты и занимается развитием благотворительных проектов. Довольно часто она бывает и в России, ведь местная публика уже несколько десятилетий подряд рукоплещут ее талантом. Поклонники же не устают восхищаться работоспособности звезды.