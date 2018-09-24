Может пора повзрослеть...? Мэрайя Кэри похвасталась фигурой в неприлично коротком платье

Так и случилось! За последние месяцы Кэри похудела на 22 килограмма и теперь все чаще позволяет себе откровенные наряды, которые подчеркивают ее роскошные формы.

Так, на днях певица появилась на концерте iHeartRafio в облегающей мини-платье Bryan Hearns, украшенном многочисленными стразами. Свой образ Мэрайя дополнила колготами в сетку и черными босоножками на высоком каблуке.

ФОТО: MJT/ADM/Capital Pictures / MJT/ADM/Capital Pictures

Благодаря новому, дерзкому наряду Кэри в очередной раз продемонстрировала постройневшую фигуру и формы.

ФОТО: CHRIS DELMAS / AFP