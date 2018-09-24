Пн, 24.09.2018
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  • Может пора повзрослеть...? Мэрайя Кэри похвасталась фигурой в неприлично коротком платье

Может пора повзрослеть...? Мэрайя Кэри похвасталась фигурой в неприлично коротком платье ФОТО!

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Singer Mariah Carey arrives in the press room for the iHeartRadio Music Festival on September 21, 2018. (Photo by CHRIS DELMAS / AFP)

ФОТО: CHRIS DELMAS / AFP

После того, как Мэрайя Кэри призналась всему миру, что ради стройной фигуры уменьшила себе желудок, публика с нетерпением ждала наглядных результатов операции, а именно - разительного похудения. 

Так и случилось! За последние месяцы Кэри похудела на 22 килограмма и теперь все чаще позволяет себе откровенные наряды, которые подчеркивают ее роскошные формы.

Так, на днях певица появилась на концерте iHeartRafio в облегающей мини-платье Bryan Hearns, украшенном многочисленными стразами. Свой образ Мэрайя дополнила колготами в сетку и черными босоножками на высоком каблуке.

ФОТО: MJT/ADM/Capital Pictures / MJT/ADM/Capital Pictures

Благодаря новому, дерзкому наряду Кэри в очередной раз продемонстрировала постройневшую фигуру и формы.  

ФОТО: CHRIS DELMAS / AFP

Однако не все поклонники одобрили выбор певицы. Многие из них убеждены, что наряд Мэрайи был слишком вызывающим. 

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