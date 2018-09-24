Без нижнего белья и в колготах в сетку: Анна Седокова восхитила сверхоткровенным образом

24 сентября 2018, 15:05
Личный микроблог Анны Седоковой в Instagram всегда был интересен публике. Еще бы: она знаменита, любима поклонниками, богата и чертовски сексуальна! О жизни звезды интересно читать, но еще больше фанаты любят смотреть на фото соблазнительной красотки, пишет Viva.
Да-да, в последнее время блог певицы набирает еще большую популярность, и секрет именно в откровенных кадрах, которые появляются на странице Анны практически каждый день.
Буквально на днях Седокова в очередной раз взбудоражила сеть, разместив на своей странице в Instagram сверхоткровенное фото. На снимке мать троих детей позирует без нижнего белья, а лишь в колготах в сетку, надетых на голое тело. Дерзко, вызывающе и очень сексуально!
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