В Таллинне пропала певица Ёлка: срочно помогите найти!

Российская певица Ёлка должна выступить в столичном ледовом холле Tondiraba 15 октября. Для того, чтобы привлечь народ на концерт, организаторы установили в столице Эстонии яркую рекламу. Никому и в голову не могло прийти, что трейлер с рекламным плакатом кто-то захочет угнать.

«Не иначе, что в Таллинне нашлись очень большие почитатели творчества российской певицы», – комментируют пропажу организаторы таллиннского концерта Елки Baltic Concert Group. Они уже сообщили о пропаже в полицию, а также обращаются с призывом о помощи ко всем жителям нашей столицы.

Если вы заметили где-то пропавший трейлер, то просьба сообщить по телефону: 58240484