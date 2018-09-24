Горячая галерея: сотни голых купающихся отметили День осеннего равноденствия
24 сентября 2018, 14:49
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В День осеннего равноденствия в британском заливе Дреридж состоялись благотворительные купания для моржей-нудистов. Об этом в понедельник, 24 сентября, сообщает портал Elu24.
Около 600 человек, включая певцов, артистов и иллюзионистов, пришли на пляж, сняли с себя одежду и поспешили окунуться в ледяные воды Северного моря.
Нудисты начали собираться на берегу Северного моря вечером 23 сентября. Всю ночь они жгли костры и наблюдали выступления музыкантов и огнеглотательниц.
Моржи-нудисты купаются в заливе Дреридж каждый сентябрь с 2011 года.
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