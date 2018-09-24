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Горячая галерея: сотни голых купающихся отметили День осеннего равноденствия

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В День осеннего равноденствия в британском заливе Дреридж состоялись благотворительные купания для моржей-нудистов. Об этом в понедельник, 24 сентября, сообщает портал Elu24. 

Около 600 человек, включая певцов, артистов и иллюзионистов, пришли на пляж, сняли с себя одежду и поспешили окунуться в ледяные воды Северного моря. 

Нудисты начали собираться на берегу Северного моря вечером 23 сентября. Всю ночь они жгли костры и наблюдали выступления музыкантов и огнеглотательниц. 

Моржи-нудисты купаются в заливе Дреридж каждый сентябрь с 2011 года. 

Смотрите галерею! 

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