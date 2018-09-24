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Если вы носите линзы, помните о редкой инфекции, которая делает людей слепыми

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Линзы. Фото иллюстративное.

ФОТО: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

Врачи призывают носителей контактных линз проявить бдительность из-за вспышки редкой инфекции, способной привести к слепоте, пишет Лифтер

Как сообщает Daily Mail, с 2011 года заболеваемость акантамебным кератитом выросла втрое. Эта предотвратимая болезнь вызывает болезненное воспаление роговицы глаза и чаще всего поражает носителей линз.

В отсутствие лечения амеба — возбудитель болезни может проникнуть вглубь роговицы и за пару месяцев вызвать слепоту.

Чтобы избежать заражения этой паразитарной инфекцией, снимайте контактные линзы перед плаванием.

Учёные предупреждают: амебы, вызывающие кератит, обитают в воде и легко цепляются на линзы. Если медицинская помощь не оказана вовремя, паразит вгрызается в глазное яблоко и всего за несколько месяцев может вызвать полную потерю зрения.

Анализ всех случаев акантамебного кератита за последние 18 лет показывает, что 86% пациентов плавали в контактных линзах.

Руководитель анализа профессор Джон Дарт предупреждает:

«Если вы носите многоразовые контактные линзы, тщательно мойте и вытирайте руки, прежде чем браться за них. Снимайте линзы перед тем, как пойти плавать, искупаться или умыться. Однодневные линзы, которые не хранятся в растворе или в контейнере, гораздо безопаснее, но мы ещё не проанализировали все данные по ним».

А вы знаете кого-то, кто купается в линзах? Предупредите их!

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