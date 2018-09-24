Если вы носите линзы, помните о редкой инфекции, которая делает людей слепыми

Как сообщает Daily Mail, с 2011 года заболеваемость акантамебным кератитом выросла втрое. Эта предотвратимая болезнь вызывает болезненное воспаление роговицы глаза и чаще всего поражает носителей линз.

В отсутствие лечения амеба — возбудитель болезни может проникнуть вглубь роговицы и за пару месяцев вызвать слепоту.

Чтобы избежать заражения этой паразитарной инфекцией, снимайте контактные линзы перед плаванием.

Учёные предупреждают: амебы, вызывающие кератит, обитают в воде и легко цепляются на линзы. Если медицинская помощь не оказана вовремя, паразит вгрызается в глазное яблоко и всего за несколько месяцев может вызвать полную потерю зрения.

Анализ всех случаев акантамебного кератита за последние 18 лет показывает, что 86% пациентов плавали в контактных линзах.

Руководитель анализа профессор Джон Дарт предупреждает:

«Если вы носите многоразовые контактные линзы, тщательно мойте и вытирайте руки, прежде чем браться за них. Снимайте линзы перед тем, как пойти плавать, искупаться или умыться. Однодневные линзы, которые не хранятся в растворе или в контейнере, гораздо безопаснее, но мы ещё не проанализировали все данные по ним».