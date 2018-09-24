Медик рассказал, какими страшными последствиями грозит нехватка секса

По мнению эксперта, исключением может быть только отказ от интимной близости, который продиктован состоянием здоровья. Кроме того, он отметил, что больший вред сексуальное воздержание наносит женщинам.

Также отмечается, что если женщина продолжительное время не занимается сексом, ее тело начинает испытывать постоянный стресс, от которого могут усиливаться менструальные боли. В результате сексуальное желание может вообще исчезнуть.