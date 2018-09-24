Куда пойти 24-30 сентября: в Эстонии пройдут невероятно яркие и крутые события

Показ анимационного фильма «Король Лев»

25 сентября, Таллинн, KUMU, 18.00

Приглашаем вас на показ анимационного фильма «Король Лев» (1994, 88 мин.). Показ состоится в рамках серии фильмов посольства США «Рассказывая американскую историю: Уолт Дисней» во вторник, 25 сентября, в 18:00 в аудитории KUMU. Фильм будет показан на английском языке.

Вход бесплатный.

"Бред вдвоем" в Русском театре

25 сентября, Таллинн, Русский театр Эстонии, 19.00

Знаменитую пьесу Эжена Ионеско ставит Лауреат национальной театральной премии Артём Гареев. В разных странах и в разное время режиссеры находили и продолжают находить свои ответы на вопросы, заложенные в произведении, которое допускает самые невероятные трактовки. Эстетика театра абсурда балансирует на тонкой грани трагического и смешного, смешивая их в пропорциях, свойственных только ей.

Презентация романа Андрея Иванова «Обитатели потешного кладбища»

27 сентября, Таллинн, Таллиннская Центральная библиотека

В рамках проекта “Читательский четверг” в отделе литературы на иностранных языках Таллиннской Центральной библиотеки (Лийвалайа, 40) презентация романа Андрея Иванова «Обитатели потешного кладбища».

Выставка "Сдвиг"

До 30 сентября в Таллиннской телебашне еще можно посетить футуристическую выставку студентов факультета моды и дизайна Эстонской художественной академии. Выставка повествует о планете “NIHE/СДВИГ”, на которой встречаются мода и изменение. NIHE – взгляд из настоящего в будущее, позволяющий представить, как может выглядеть человек через столетие.

Программа месяца национальных культур 2018

В рамках Месяца национальных культур в Эстонии проходит множество мероприятий. Открывается выставка летних работ «Новый Таллинн глазами ребенка» детских художественных студий «Артек» и «5 + 5» на 2-м этаже Русского культурного центра. Там же пройдут лекции о культуре Валерия Лаура и Татьяны Червовой, а в других залах лекции Сергея Минина и Натальи Ермаков. В Таллиннском народном университете (бул. Эстония, 5a, 1-й этаж) будет работать выставка «Анне хаммыкира» из Сетумаа хаммыкира, или хаме – это вышитые на национальной рубашке узоры

Марина Девятова и шоу-балет «ЯR-dance»

Таллинн, 27 сентября, концертный зал Alexela, 19.00

Марина Девятова – обладательница классического музыкального образования, выпускница Академии имени Гнесиных, исполнительница народных песен и романсов. Кроме того, Марина является Послом русской культуры в странах мира.

Балет "Екатерина Первая"

Таллинн, 28 сентября, театр «Эстония»

В своем балете на музыку Тауно Айнса хореограф Томас Эдур исследует влияние судьбы на жизнь людей, рассказывая историю любви между императрицей России Екатериной I и императором Петром I. Екатерина родилась простой девушкой, выросшей в сельской местности. Только случайно она встречает Петра I, императора России, который влюбляется в нее и женится на ней.

Фестиваль яблок в центре Arsenal

Таллинн, 29 сентября, центр Arsenal