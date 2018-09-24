Куда пойти 24-30 сентября: в Эстонии пройдут невероятно яркие и крутые события

Месячник культурного многообразия продолжается, лекции, выставки, мастер-классы будут идти всю неделю. На субботу выпадает Михайлов день, и а его полагается посвящать щедрым дарам осени. Можно провести этот народный праздник, например, на Яблочном фестивале или в Музее под открытым небом, а ближе к ночи отправиться на грандиозный рок-концерт.
Показ анимационного фильма «Король Лев»
25 сентября, Таллинн, KUMU, 18.00
Приглашаем вас на показ анимационного фильма «Король Лев» (1994, 88 мин.). Показ состоится в рамках серии фильмов посольства США «Рассказывая американскую историю: Уолт Дисней» во вторник, 25 сентября, в 18:00 в аудитории KUMU. Фильм будет показан на английском языке.
Вход бесплатный.
"Бред вдвоем" в Русском театре
25 сентября, Таллинн, Русский театр Эстонии, 19.00
Знаменитую пьесу Эжена Ионеско ставит Лауреат национальной театральной премии Артём Гареев. В разных странах и в разное время режиссеры находили и продолжают находить свои ответы на вопросы, заложенные в произведении, которое допускает самые невероятные трактовки. Эстетика театра абсурда балансирует на тонкой грани трагического и смешного, смешивая их в пропорциях, свойственных только ей.
Презентация романа Андрея Иванова «Обитатели потешного кладбища»
27 сентября, Таллинн, Таллиннская Центральная библиотека
В рамках проекта “Читательский четверг” в отделе литературы на иностранных языках Таллиннской Центральной библиотеки (Лийвалайа, 40) презентация романа Андрея Иванова «Обитатели потешного кладбища».
Выставка "Сдвиг"
До 30 сентября в Таллиннской телебашне еще можно посетить футуристическую выставку студентов факультета моды и дизайна Эстонской художественной академии. Выставка повествует о планете “NIHE/СДВИГ”, на которой встречаются мода и изменение. NIHE – взгляд из настоящего в будущее, позволяющий представить, как может выглядеть человек через столетие.
Программа месяца национальных культур 2018
В рамках Месяца национальных культур в Эстонии проходит множество мероприятий. Открывается выставка летних работ «Новый Таллинн глазами ребенка» детских художественных студий «Артек» и «5 + 5» на 2-м этаже Русского культурного центра. Там же пройдут лекции о культуре Валерия Лаура и Татьяны Червовой, а в других залах лекции Сергея Минина и Натальи Ермаков. В Таллиннском народном университете (бул. Эстония, 5a, 1-й этаж) будет работать выставка «Анне хаммыкира» из Сетумаа хаммыкира, или хаме – это вышитые на национальной рубашке узоры
Марина Девятова и шоу-балет «ЯR-dance»
Таллинн, 27 сентября, концертный зал Alexela, 19.00
Марина Девятова – обладательница классического музыкального образования, выпускница Академии имени Гнесиных, исполнительница народных песен и романсов. Кроме того, Марина является Послом русской культуры в странах мира.
Балет "Екатерина Первая"
Таллинн, 28 сентября, театр «Эстония»
В своем балете на музыку Тауно Айнса хореограф Томас Эдур исследует влияние судьбы на жизнь людей, рассказывая историю любви между императрицей России Екатериной I и императором Петром I. Екатерина родилась простой девушкой, выросшей в сельской местности. Только случайно она встречает Петра I, императора России, который влюбляется в нее и женится на ней.
Фестиваль яблок в центре Arsenal
Таллинн, 29 сентября, центр Arsenal
29 сентября в центре Arsenal пройдет захватывающий Фестиваль яблок! Фестиваль яблок проходит в честь сбора урожая местных яблок, и мы попробуем всевозможные яства, которые можно приготовить из яблок. В день фестиваля садоводы выложат на прилавки эстонские яблоки, а производители продукции – всевозможные угощения из яблок. Программа мероприятия охватывает самые лучшие кусочки мира яблок!
Михайлов день в Музее под открытым небом
Таллинн, 29 сентября, Эстонский музей под открытым небом
29 сентября в Эстонском музее под открытым небом можно будет узнать, чем занимались наши предки в самую темную часть года, и какие работы должны были быть выполнены до начала весны.
"Магия барокко"из серии Перекресток искусств
Таллинн, 29 сентября, 15.00
29 сентября , в субботу, в 15.00, в Художественной галерее состоится концерт "Магия барокко"из серии Перекресток искусств в Художественной галерее. В Художественной галерее Нарвского музея начинается новый сезон концертов из серии «Перекресток искусств», откроет который Театр танца Монплезир (Monplaisir Dance Company) - хореографический коллектив из Санкт-Петербурга.
В Таллинне выступит легендарная группа "Ария"
Таллинн, 29 сентября, 23.00
29 сентября в таллиннском клубе CatHouse выступит легендарная группа "Ария". История "Арии" продолжается вот уже четвёртое десятилетие. На счету группы 12 полноформатных студийных альбомов, около ста песен, рассказывающих совершенно различные истории.
Церковные дни в Нарве
Нарва, 28-30 сентября
Во время церковных дней двери церквей открыты ежедневно. В течении недели перед церковными днями (21.-27.09.) молитвы, концерты в различных приходах, добровольцы движения Паломничество четырех ветров раздают в городе приглашения и отражатели. Вся программа дней по ссылке
Музыка для всей семьи в Доме Черноголовых
В воскресенье, 30 сентября, в Доме Черноголовых Таллинская филармония проводит семейный музыкальный день, в программе которого музыка для больших и маленьких. И все - бесплатно!