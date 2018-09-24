Видео 18+: грязным развратом закончилось посвящение в студенты
24 сентября 2018, 20:02
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Сначала парни и девушки избавляются от платьев, брюк и футболок, а затем со сцены летит нижнее белье.
"Посвящение в студенты" Тюменского государственного университета завершилось чем-то похожим на оргию прямо на сцене одного из местных клубов. Видео появилось на странице в Instagram одного из новоиспеченных первокурсников.
Судя по опубликованным кадрам, молодежь развлекается изо всех сил: нескольких молодых людей бреют налысо прямо на сцене клуба "Байконур".