Пн, 24.09.2018
В Таллинне парень выбежал из машины в ливень и совершил поступок, на который другие не решились СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

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  • Видео 18+: грязным развратом закончилось посвящение в студенты

Видео 18+: грязным развратом закончилось посвящение в студенты

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ФОТО: скриншот видео

Сначала парни и девушки избавляются от платьев, брюк и футболок, а затем со сцены летит нижнее белье.

"Посвящение в студенты" Тюменского государственного университета завершилось чем-то похожим на оргию прямо на сцене одного из местных клубов. Видео появилось на странице в Instagram одного из новоиспеченных первокурсников.

Судя по опубликованным кадрам, молодежь развлекается изо всех сил: нескольких молодых людей бреют налысо прямо на сцене клуба "Байконур".

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