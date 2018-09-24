Наталья Андрейченко рассказала, как стала жертвой группового изнасилования

В возрасте 19 лет двое неизвестных изнасиловали ее и избили до полусмерти. В эфире телепередачи «Секрет на миллион» Наталья Андрейченко раскрыла свою самую страшную тайну.

Шоу «Секрет на миллион», которое раскрывает самые страшные тайны звезд российского шоу-бизнеса, вернулось в эфир телеканала НТВ. Главной героиней нового выпуска стала известная советская актриса, исполнительница роли Мэри Поппинс в одноименном фильме, Наталья Андрейченко.

Звезда откровенно рассказала о скандале, который разгорелся по поводу наследства ее второго мужа Максимилиана Шелла, оскароносного голивудского режиссера, поведала о том, как складываются ее отношения с матерью Лидией Васильевной, раскрыла детали ссоры с сыном, на которого она подавала заявление в суд за кражу миллиона рублей, и посетовала на проблемы со здоровьем и прибавку в весе.

Андрейченко стала одной из четырех участников шоу «Секрет на миллион», которые согласились раскрыть свою самую главную тайну (до этого сделать чистосердечное признание решились Любовь Успенская, Филипп Киркоров, Александр Серов). Актриса откровенно рассказала о кошмаре, который ей пришлось пережить в 19 лет. Наталья возвращалась домой после поздней репетиции во ВГИКе на такси. Сев в машину, она сразу почувствовала неладное, однако из автомобиля не вышла. В какой-то момент таксист свернул в противоположную от дома девушки сторону, пояснив, что там есть более короткий путь. Водитель завез актрису в лес и попытался изнасиловать. Андрейченко удалось отвлечь мужчину, разбив ногой лобовое стекло, вырваться и побежать куда глаза глядят.

По дороге она встретила двух молодых людей и попросила о помощи. Парни прогнали насильника и предложили Наталье проводить ее до дома. Андрейченко и представить не могла, чем обернется ее согласие. Внезапно молодые люди начали избивать актрису, повалили ее на землю и изнасиловали. Позже Наталью подобрал проезжающий мимо автомобилист и доставил ее в больницу. Насильников вскоре нашли, ими оказались Владимир Акулов и Андрей Разанцев. «Суд был очень страшный, я помню только фразу Владимира Акулова, когда им вынесли приговор — 18 лет строгого режима. Он встал со скамьи подсудимых и кричал громко, глядя мне в глаза: ''Я мстить буду''», — с ужасом вспоминала Андрейченко.