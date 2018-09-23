Дождались! Юлия Ковальчук показала фанатам дочку (ФОТО)
24 сентября 2018, 9:52
Юлия Ковальчук, не так давно заявившая, что от хороших женщин мужчины не уходят, решила подтвердить, что она – хорошая жена и мама.
Российская певица выложила в Сеть фото с дочкой. Более миллиона фанатов следят за жизнью Юлии Ковальчук в ее Instagram. Накануне артистка порадовала фанатов осенним снимком с дочкой. Правда, личико малышки она не показала.
Тем не менее, снимок стал популярен и получил множество лайков и позитивных комментариев.