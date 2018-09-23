«Украинская Барби» показала фото с матерью... И лучше бы она этого не делала

На этот раз 32-летняя Барби из Одессы, которая утверждает, что ненастоящая у нее только грудь, а все остальное — натуральное, попыталась подтвердить свои слова, выложив фото матери. По задумке Валерии, пользователи должны увидеть, какие у нее хорошие гены, и перестать обвинять ее в злоупотреблении пластикой.

Однако Интернет вновь оказался беспощаден к Лукьяновой. Вместо слов восхищения Валерия получила тонны насмешек, которые в основном сводились к тому, что мать выглядит моложе её именно благодаря тому, что не прибегала к услугам хирургов.

ФОТО: Социальные сети

При росте 170 см Валерия имеет вес 46 кг, а обхваты груди и бедер составляют 86 см при талии всего в 47 см. В 2007 году она стала победительницей всеукраинского конкурса и получила звание "Мисс бриллиантовая корона Украины". Из предполагаемых операций по пластике называют: увеличение молочной железы; блефаропластику; ринопластику; пластику скул; липосакцию; коррекцию форм губ; удаление ребер.