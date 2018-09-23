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  • В коже и металле: Алла Пугачева вновь сразила дерзко-хулиганским образом

В коже и металле: Алла Пугачева вновь сразила дерзко-хулиганским образом ФОТО

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MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 19, 2018: Singers Alla Pugacheva and Nikolai Baskov (L-R) attend the premiere of director Alexander Gorchilin's film Acid at the Gogol Centre. Artyom Geodakyan/TASS

ФОТО: Artyom Geodakyan / Artyom Geodakyan/TASS

Легендарная российская поп-дива Алла Пугачева в последнее время не так часто выходит в свет, однако каждый раз, когда это случается, она удивляет публику своим тщательно продуманным стильным образом, порой весьма неожиданным.

Так, на днях Алла Борисовна побывала на премьере фильма Александра Горчилина "Кислота", где были замечены многие российские знаменитости, в том числе Светлана Лобода, Николай Басков, Сергей Лазарев, а также скандальная телеведущая и журналист Ксения Собчак, находящаяся, как известно, в ожидании второго ребенка.

Примадонна российской эстрады порадовала поклонников очередным молодежным модным "прикидом", на сей раз - в рокерском стиле:

на ней были черные кожаные брюки и короткий свободный темно-синий джемпер. Дополнили образ перчатки "без пальцев", украшения из металла и стильные очки в круглой оправе с синими стеклами.

ФОТО: ITAR-TASS/SCANPIX

ФОТО: ITAR-TASS/SCANPIX

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