В коже и металле: Алла Пугачева вновь сразила дерзко-хулиганским образом

Легендарная российская поп-дива Алла Пугачева в последнее время не так часто выходит в свет, однако каждый раз, когда это случается, она удивляет публику своим тщательно продуманным стильным образом, порой весьма неожиданным.
Так, на днях Алла Борисовна побывала на премьере фильма Александра Горчилина "Кислота", где были замечены многие российские знаменитости, в том числе Светлана Лобода, Николай Басков, Сергей Лазарев, а также скандальная телеведущая и журналист Ксения Собчак, находящаяся, как известно, в ожидании второго ребенка.
Примадонна российской эстрады порадовала поклонников очередным молодежным модным "прикидом", на сей раз - в рокерском стиле:
на ней были черные кожаные брюки и короткий свободный темно-синий джемпер. Дополнили образ перчатки "без пальцев", украшения из металла и стильные очки в круглой оправе с синими стеклами.