Медицина бессильна: участник «Битвы экстрасенсов» раскрыл причину страшной болезни

Новый сезон "Битвы экстрасенсов" обещает стать не менее ярким и запоминающимся, чем прошедшие. Тем более, что зрители будут видеть в том числе и знакомые лица.

Так, участие в съемках 19-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" принял Георгий Малиновский, который уже появлялся на экранах тремя сезонами ранее. Маг страдает от тяжелого заболевания – врачи диагностировали у него прогрессирующую дистрофию сетчатки глаза. И надежды на выздоровление у экстрасенса нет.

На сегодняшний день мое заболевание неоперабельно и неизлечимо, увы. Мне только остается ждать, когда я совсем ослепну. Медицина в моем случае бессильна. Я посетил пять крупнейших клиник мира, где врачи только разводили руками, – добавил маг.