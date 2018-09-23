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Медицина бессильна: участник «Битвы экстрасенсов» раскрыл причину страшной болезни

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ФОТО: скриншот

Участником 19-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" на телеканале ТНТ стал Георгий Малиновский, знакомый зрителям по 16-му сезону передачи. Маг рассказал о страшной болезни, от которой страдает, и раскрыл причины ее возникновения.

Новый сезон "Битвы экстрасенсов" обещает стать не менее ярким и запоминающимся, чем прошедшие. Тем более, что зрители будут видеть в том числе и знакомые лица.

Так, участие в съемках 19-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" принял Георгий Малиновский, который уже появлялся на экранах тремя сезонами ранее. Маг страдает от тяжелого заболевания – врачи диагностировали у него прогрессирующую дистрофию сетчатки глаза. И надежды на выздоровление у экстрасенса нет.

На сегодняшний день мое заболевание неоперабельно и неизлечимо, увы. Мне только остается ждать, когда я совсем ослепну. Медицина в моем случае бессильна. Я посетил пять крупнейших клиник мира, где врачи только разводили руками, – добавил маг.

Однако и на нетрадиционные методы борьбы с недугами Малиновский, кажется, не рассчитывает. По крайней мере, он уверен, что именно увлечение общением с потусторонними силами стало причиной страшной болезни. "На протяжении длительного времени я занимался черной магией. Она и дала побочный эффект", – признался он. 

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