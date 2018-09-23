Аплодисменты... Модель Эрика Джордан отметила День мира с голой грудью ФОТО!
23 сентября 2018, 12:26
Ведущая Payboy TV и модель Эрика Джордан отпраздновала Международный день мира, который отмечают 21 сентября, в своем экстравагантном стиле…
Чтобы призвать своих поклонников к миру во всем мире, Эрика приняла участие в провокационной фотосъемке, для которой разделась по пояс, а голую грудь 36-летняя модель прикрыла желтым плакатом.
Отметим, что по версии журнала MAXIM, Эрика входит в сотню самых желанных женщин мира.