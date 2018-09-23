Вс, 23.09.2018
Открылся самый крутой и светящийся парк в Таллинне! Это так романтично, слов нет (ГАЛЕРЕЯ) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Аплодисменты... Модель Эрика Джордан отметила День мира с голой грудью

Аплодисменты... Модель Эрика Джордан отметила День мира с голой грудью ФОТО!

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Vida Press

Ведущая Payboy TV и модель Эрика Джордан отпраздновала Международный день мира, который отмечают 21 сентября, в своем экстравагантном стиле…

Чтобы призвать своих поклонников к миру во всем мире, Эрика приняла участие в провокационной фотосъемке, для которой разделась по пояс, а голую грудь 36-летняя модель прикрыла желтым плакатом.

ФОТО: Vida Press

Отметим, что по версии журнала MAXIM, Эрика входит в сотню самых желанных женщин мира.  

ФОТО: Vida Press

Читать также

Актуально

НАВЕРХ