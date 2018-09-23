Оскар Кучера сломал ребра

Телеведущий Оскар Кучера часто выкладывает фотографии с хоккейных тренировок в "Инстаграме". На днях Кучера испугал своих поклонников сообщением о травме, пишет Лайф.
Оскар опубликовал фотографию из лифта, где он стоит в спортивной форме с клюшкой в руках, и сообщил, что последняя тренировка закончилась для него травмой. Он сломал сразу два ребра во время рядовой тренировочной игры.
— Лифтолук перед тренировкой плавно перешёл в рентген рёбер в больнице. Но всё хорошо. Правда, какое-то время без спорта. Хоккей — штука, брат, такая, — поделился телеведущий.
Приверженцу здорового образа жизни теперь придётся повременить с занятиями спортом.
Телеведущий постоянно попадает в экстремальные ситуации. Недавно на съемках в Нарьян-Маре ради одного эффектного кадра Оскару пришлось "встретиться" с табуном оленей. Кучере показалось на первый взгляд, что 200 животных — это немного, впоследствии он пережил сильный стресс.