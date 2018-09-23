Михаил Боярский рассказал о беременности своей звездной дочери

«Это радостное событие. Мне уже больше не нужно ни новых ролей, ничего — новый внук гораздо интереснее! Имя мальчику уже придумали, но я в это дело не суюсь. Хотелось бы для разнообразия, чтобы у Лизы родилась девочка, а то одни пацаны дома — старший сын и муж», — цитирует откровения Боярского kp.ru.

По словам знаменитого артиста, его дочь во время беременности чувствует себя хорошо и не оставляет работу в театре.

Напомним, Елизавета Боярская замужем за актером Максимом Андреевым. С ним она познакомилась на съемочной площадке фильма «Не скажу». Между артистами вспыхнула страсть, причем влюбленных не остановило то, что в это время Максим был женат на актрисе Яне Сексте. В итоге он принял решение развестись и жениться на Боярской. Сейчас у пары есть сын.