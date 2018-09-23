Гороскоп на неделю: Девам нужно разобраться с финансами, а Козерогам уладить конфликты в семье

ОВНЫ

Партнерские отношения являются животворным источником, автономное плавание запрещено. Сила ваша в гармоничной деловой команде и прочном браке, передает Сегодня. Не тяните одеяло интересов на себя, живите в любви и согласии с супругами, ваша роль в союзе – дать шанс избраннику самореализоваться как личности, максимально способствуя во всем. Окрыляйте, вдохновляйте любимую половинку и непременно выполняйте все ее пожелания!

В дружеском окружении дежа вю, если отношения себя исчерпали, не мучайте друг друга, будете деградировать. Ищите новые совместные интересы для прогрессивного развития. Если их нет – дистанцируйтесь.

ТЕЛЬЦЫ

Вокруг вас тайное становится явным, все, кто маскировался, покажут истинный лик далеко нелицеприятный. Вы также обнаружите, что в многих вещах были слепы, самообманывались, а теперь прозрели. Особенно на службе. Не отлынивайте от работы, творческий энтузиазм должен вас зажигать в любом деле. Сейчас вы солдат- труженик готовый закрыть амбразуру деловых нагрузок не рассчитывая на карьерные лавры. Вы должны стать специалистом широкого профиля и доказать всем свою кадровую ценность! Заботьтесь семейном благополучие и не выносите сор из избы! И пора "прибарахлиться", поменяйте гардероб, прическу. Внешний вид требует "преображения"! Вы должны нравиться и держать на "магните" желаний любимых!

БЛИЗНЕЦЫ

Хватит погрязать в бытовой трясине, завершайте домашние дела, вас заждалась публичная арена. Вы блестящие эрудиты, обладаете ораторским даром, чувством юмора, талантом массовика –затейника, тамады. И притягательным романтизмом. Будьте в центре внимания, развлекайтесь, стремитесь сделать окружающих счастливыми, вдохновляйте тех, кто пал духом. Светские "тусовки", праздничные шоу нынче неотъемлемая часть бытия. С вами везде должно быть весело, интересно. А если влюбились в работу (она в этом году благословенная), это замечательно, сейчас куется будущее карьеры! У брачных пар идиллия, лучших помощников (они окутали вас заботой, во всем помогают) не найти.

РАКИ

Вам предстоит разрываться между двумя фронтами: семьей и работой. На должностной олимп не рвитесь, а ищите утешение в творческой работе, вдохновенном деле и непременно влюбляйтесь, вокруг порхают любовные ангелы! А если на сердце пусто – плохой знак, вы деградируете, делая себя несчастными как сейчас, так и в будущем.

Одновременно заботьтесь о семейном благополучии, здесь бьют ручьи животворных сил. Конфликтов следует избегать (берегите брачные узы), на посторонние ресурсы на рассчитывайте, чужой хлеб быстро черствеет. Вы самодостаточная личность, знаете, чего хотите и способны достичь желаемого, ведь владеете прекрасными деловым опытом и профессиональными навыками. Дети, любимые чрезвычайно порадуют своими успехами. И помните о чужой черной зависти, вы под дулом людей духовно неразвитых. Чужого не берите.

ЛЬВЫ