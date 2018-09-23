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Пива по колено. В Мюнхене открылся фестиваль «Октоберфест»

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5644050 22.09.2018 A girl dressed in a traditional Bavarian costume cheers with her beer during the opening day of the 185th Oktoberfest in Munich, Germany, September 22, 2018. About six million visitors are expected at the worlds largest beer festival, which ends on October 7. Igor Russak / Sputnik

ФОТО: Igor Russak / Sputnik

Согласно традиции легендарное мероприятие началось со вскрытия бочки со свежесваренным хмельным напитком.

Фестиваль пива Октоберфест уже открылся в Мюнхене и идёт на площадке "Терезин луг".

ФОТО: Alexey Vitvitsky / Sputnik

Это легендарное мероприятие проходит в Германии каждый год. В этом году организаторы фестиваля ожидают принять более шести миллионов человек. Все желающие смогут в течение 16 дней наслаждаться баварским пивом и участвовать в народных гуляньях.

ФОТО: / imago/Spöttel Picture

ФОТО: Alexey Vitvitsky / Sputnik

Согласно традиции мероприятие открыл бургомистр Мюнхена Дитер Райтер, также он вскрыл бочки со свежесваренным хмельным напитком. 

ФОТО: / imago/Spöttel Picture

В этом году стоимость одной кружки варьируется от 10,7 до 11,5 евро. В среднем во время фестиваля выпивается свыше семи миллионов литров пива! В качестве закуски посетителям предлагают традиционную немецкую кухню.

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