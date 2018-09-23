Пива по колено. В Мюнхене открылся фестиваль «Октоберфест»

Согласно традиции легендарное мероприятие началось со вскрытия бочки со свежесваренным хмельным напитком.
Фестиваль пива Октоберфест уже открылся в Мюнхене и идёт на площадке "Терезин луг".
Это легендарное мероприятие проходит в Германии каждый год. В этом году организаторы фестиваля ожидают принять более шести миллионов человек. Все желающие смогут в течение 16 дней наслаждаться баварским пивом и участвовать в народных гуляньях.
Согласно традиции мероприятие открыл бургомистр Мюнхена Дитер Райтер, также он вскрыл бочки со свежесваренным хмельным напитком.
В этом году стоимость одной кружки варьируется от 10,7 до 11,5 евро. В среднем во время фестиваля выпивается свыше семи миллионов литров пива! В качестве закуски посетителям предлагают традиционную немецкую кухню.