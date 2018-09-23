Красавица! Вот как изменилась звезда фильма «Елки» Алина Булынко

Сейчас бывшей актрисе 21 год, она проживает в Москве. В ней несложно узнать ту маленькую девочку с наивным взглядом из «Елок». Булынко превратилась в прекрасную леди с хрупкой фигуркой, но кукольные черты лица и копна рыжих волос — остались прежними. Алина ведет довольно затворнический образ жизни: о ее личной жизни ничего неизвестно, впрочем, как и планах на ближайшее будущее.

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Было время, когда пресса приписывали ей отношения с актером Денисом Парамоновым из «Филфака» и бывшим партнером по фильму «Любовь-морковь», однако Алина опровергла подобные домыслы, сообщив, что ее с Денисом связывает исключительно дружба.

Алина окончила школу с английским уклоном и балетную школу, также за ее плечами учеба в Российском гуманитарном университете. Булынко не так активна в социальных сетях, из которых ясно лишь то, что она любит путешествия.

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Напомним, кинодебют юной актрисы на большом экране состоялся, когда ей было пять лет. Алина Булынко мелькнула в нескольких кадрах фильма о жизни Петра Ильича Чайковского. Чуть позже Алина снялась в многосерийном фильме по мотивам произведений Николая Гоголя, в котором ей досталась небольшая роль в эпизоде.