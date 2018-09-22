Фотосрам: Анастасия Волочкова без белья выставила грудь на всеобщее обозрение

На обоих снимках она предстала в тонких футболках и без лифчика, что позволило зрителям без особого труда разглядеть интимные части тела танцовщицы.

Откровенные фото Анастасии Волочковой – это то, чем балерина знаменита на всю Россию после своей непосредственной работы на сцене. Впрочем, злые языки говорят, что это вообще единственное, чем танцовщица по-прежнему привлекает к себе внимание.