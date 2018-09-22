Уличный опрос в Нарве: школьники владеют эстонским, а взрослые поражают оптимизмом

Мы, в отличие от многих политиков, не стесняемся общаться с простыми жителями и узнавать у них о жизни. Сегодня мы пообщались с жителями Нарвы в торговом центре Astri. Люди очень любят свой город и считают, что в последнее время он стал сильно развиваться. Также жители надеются, что визит Керсти Кальюлайд действительно лучшим образом повлияет на жизнь города.

Русские школьники здесь знают эстонский язык, мы убедились в этом лично. Поэтому выводы некоторых политиков о том, что выучить государственный язык можно только, если учиться на эстонском, не совсем отвечают действительности.

Limon в Нарве, Эдгар Гергель и Света Карабут ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

Как нам показалось, в Нарве живут более оптимистичные люди, чем в Таллинне. Некоторые из них рассказали, где и на кого можно выучиться в городе, а также ответили на вопрос о том, почему они не уезжают из города.