Уличный опрос в Нарве: школьники владеют эстонским, а взрослые поражают оптимизмом

Портал Limon.ee в составе Эдгара Гергеля, Светы Карабут и Константина Седнева с 21 по 24 сентября работает в Нарве. Мы приехали сюда, потому что считаем, что журналисты должны быть ближе к своим читателям по всей стране, не только в Таллинне.
Мы, в отличие от многих политиков, не стесняемся общаться с простыми жителями и узнавать у них о жизни. Сегодня мы пообщались с жителями Нарвы в торговом центре Astri. Люди очень любят свой город и считают, что в последнее время он стал сильно развиваться. Также жители надеются, что визит Керсти Кальюлайд действительно лучшим образом повлияет на жизнь города.
Русские школьники здесь знают эстонский язык, мы убедились в этом лично. Поэтому выводы некоторых политиков о том, что выучить государственный язык можно только, если учиться на эстонском, не совсем отвечают действительности.
Как нам показалось, в Нарве живут более оптимистичные люди, чем в Таллинне. Некоторые из них рассказали, где и на кого можно выучиться в городе, а также ответили на вопрос о том, почему они не уезжают из города.
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