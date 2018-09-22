Народ не сдается! Новый фестиваль Station Narva второй день гремит в городе (ГАЛЕРЕЯ)

Вечернюю концертную программу в здании Кренгольмской мануфактуры сегодня начал музыкальный коллектив из Нарвы «Там и тут». Погода в субботу испортилась, но народ не сдается. Не замерзнуть на промозглом ветру помогают горячительные напитки.

Смотрите, как гуляет Нарва во второй день Station Narva.