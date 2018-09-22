Народ не сдается! Новый фестиваль Station Narva второй день гремит в городе (ГАЛЕРЕЯ)

В эти дни в Нарве проходит первый в истории города трехдневный фестиваль музыки и городской культуры Station Narva. Здесь собрались музыканты, художники, урбанисты и другие деятели культуры.
Вечернюю концертную программу в здании Кренгольмской мануфактуры сегодня начал музыкальный коллектив из Нарвы «Там и тут». Погода в субботу испортилась, но народ не сдается. Не замерзнуть на промозглом ветру помогают горячительные напитки.
Смотрите, как гуляет Нарва во второй день Station Narva.
Помимо концертов исполнителей из Эстонии, России и Англии, в дни Narva Station по всей Нарве проходит много различных мероприятий. В воскресенье, 23 сентября, фестиваль завершится семейным днем на речном променаде. Самое интересное, что участники фестиваля и городские жители смогут вместе отобедать за длинным общим столом.