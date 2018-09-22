Копия! Ургант впервые показал лицо дочери

Ведущий программ "Смак" и "Вечерний Ургант" Иван Ургант не часто радует поклонников возможностью заглянуть за кулисы работы и узнать какие-то подробности его личной жизни. Тем ценнее становятся те моменты, когда это все же происходит.

Некоторые нашли сходство девочки с бабушкой и с другими родственниками, однако лидирующей версией все же стала та, в которой девочка оказалась буквально копией своего отца. Причем некоторые подписчики в шутку забеспокоились, не вырастут ли у нее такие же борода и усы как у Ивана Урганта.