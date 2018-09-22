Сб, 22.09.2018
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Копия! Ургант впервые показал лицо дочери

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Иван Ургант и его жена Наталья Кикнадзе

ФОТО: SCANPIX

Известный телеведущий Иван Ургант опубликовал на своей странице в Instagram фотографию своей младшей дочери Валерии. Поклонники от увиденного пришли в настоящий восторг, а также заметили, что это первый раз, когда артист показал лицо трехлетней девочки. 

Ведущий программ "Смак" и "Вечерний Ургант" Иван Ургант не часто радует поклонников возможностью заглянуть за кулисы работы и узнать какие-то подробности его личной жизни. Тем ценнее становятся те моменты, когда это все же происходит.

Так, настоящий фурор в Сети произвела фотография младшей дочери Ивана Урганта и Натальи Кикнадзе Валерии. Впервые ведущий показал лицо трехлетней девочки. 

Некоторые нашли сходство девочки с бабушкой и с другими родственниками, однако лидирующей версией все же стала та, в которой девочка оказалась буквально копией своего отца. Причем некоторые подписчики в шутку забеспокоились, не вырастут ли у нее такие же борода и усы как у Ивана Урганта.

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