Полный провал: зрители раскритиковали новый клип «Ленинграда»

Российская группа "Ленинград" выпустила клип на песню "Цой". Ролик возмутил поклонников лидера группы "Кино" и получил отрицательный рейтинг оценок пользователей YouTube.
Режиссером ролика выступил Илья Найшуллер, с которым "Ленинград" сотрудничали и ранее. Главную роль в клипе исполнил сам Сергей Шнуров. Он предстал капитаном космического корабля, потерпевшего крушение и застрявшего среди астероидов. Корабль Шнурова взрывается из-за столкновения с автомобилем Tesla Roadster, отправленным в космос Илоном Маском и компанией SpaceX в феврале.
В финале клипа Шнурова спасают инопланетяне, и звучит отрывок из песни группы "Кино" — "Дальше действовать будем мы". В ролике присутствует реклама банка и алкоголя.
Это возмутило многих зрителей. На момент написания заметки ролик посмотрели уже более 380 тысяч человек, он получил 14 тысяч лайков и более 32 тысяч дизлайков.