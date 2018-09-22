Сб, 22.09.2018
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Полный провал: зрители раскритиковали новый клип «Ленинграда»

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ФОТО: Скриншот с видео

Российская группа "Ленинград" выпустила клип на песню "Цой". Ролик возмутил поклонников лидера группы "Кино" и получил отрицательный рейтинг оценок пользователей YouTube. 

Режиссером ролика выступил Илья Найшуллер, с которым "Ленинград" сотрудничали и ранее. Главную роль в клипе исполнил сам Сергей Шнуров. Он предстал капитаном космического корабля, потерпевшего крушение и застрявшего среди астероидов. Корабль Шнурова взрывается из-за столкновения с автомобилем Tesla Roadster, отправленным в космос Илоном Маском и компанией SpaceX в феврале.

В финале клипа Шнурова спасают инопланетяне, и звучит отрывок из песни группы "Кино" — "Дальше действовать будем мы". В ролике присутствует реклама банка и алкоголя.

Это возмутило многих зрителей. На момент написания заметки ролик посмотрели уже более 380 тысяч человек, он получил 14 тысяч лайков и более 32 тысяч дизлайков.

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