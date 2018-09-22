Полный провал: зрители раскритиковали новый клип «Ленинграда»

Режиссером ролика выступил Илья Найшуллер, с которым "Ленинград" сотрудничали и ранее. Главную роль в клипе исполнил сам Сергей Шнуров. Он предстал капитаном космического корабля, потерпевшего крушение и застрявшего среди астероидов. Корабль Шнурова взрывается из-за столкновения с автомобилем Tesla Roadster, отправленным в космос Илоном Маском и компанией SpaceX в феврале.

В финале клипа Шнурова спасают инопланетяне, и звучит отрывок из песни группы "Кино" — "Дальше действовать будем мы". В ролике присутствует реклама банка и алкоголя.