Сб, 22.09.2018
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  • Любо-дорого смотреть! Эстонские красотки показали совершенные тела в бикини

Любо-дорого смотреть! Эстонские красотки показали совершенные тела в бикини ФОТО!

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Selle hooaja kõige kadestusväärsemad bikiinikehad: Jana Hallas.

ФОТО: Instagram/ Jana Hallas

Как бы не было грустно это осознавать, но по народному календарю сегодня, 22 сентября, наступил последний день лета. По этому случаю портал Elu24 собрал вместе самые сочные и яркие фото красавиц из Эстонии и предлагает вам взглянуть на них!

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