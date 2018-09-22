Любо-дорого смотреть! Эстонские красотки показали совершенные тела в бикини

22 сентября 2018, 14:30
Как бы не было грустно это осознавать, но по народному календарю сегодня, 22 сентября, наступил последний день лета. По этому случаю портал Elu24 собрал вместе самые сочные и яркие фото красавиц из Эстонии и предлагает вам взглянуть на них!
Стилист и автор песен Яана Халлас (48)
Певица Элиза Колк (21)
Светская львица Хети Тульве (37)
Бьюти-блогер Лийса Леэтма (25)
Победительница многочисленных конкурсов красоты Лийс Ласс и успешная предпринимательница (31)
Фитнес-модель Эрна Хуско (21)
Блогер Мэрилин Таймре (25)
Певица Хелен Адамсон (31)
Модель Катри Палм (25)
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