В Нарве открылась ночная аптека, где продают алкоголь. Ажиотаж нереальный! ВИДЕО!
22 сентября 2018, 16:10
На три дня в рамках фестиваля Station Narva в Кренгольмской мануфактуре открылась ночная аптека, где можно найти лекарство от разных недугов. Болит голова, живот, депрессия - умелые провизоры с радостью вам помогут.
В кочующей по фестивалям Moe Apteek цены демократичные, вкусы «лекарств» совершенно разные. Как вы понимаете, в продаже в основном напитки для взрослых. Но также учли желания тех, кто участвует в кампании «В сентябре не пью».
Мы обратились к провизору с болью в животе. Нам тут же оказали помощь!
Смотрите галерею и видео!
Konstantin Sednev