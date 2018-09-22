Сб, 22.09.2018
Открылся самый крутой и светящийся парк в Таллинне! Это так романтично, слов нет (ГАЛЕРЕЯ) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • В Нарве открылась ночная аптека, где продают алкоголь. Ажиотаж нереальный!

В Нарве открылась ночная аптека, где продают алкоголь. Ажиотаж нереальный! ВИДЕО!

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

На три дня в рамках фестиваля Station Narva в Кренгольмской мануфактуре открылась ночная аптека, где можно найти лекарство от разных недугов. Болит голова, живот, депрессия - умелые провизоры с радостью вам помогут. 

В кочующей по фестивалям Moe Apteek цены демократичные, вкусы «лекарств» совершенно разные. Как вы понимаете, в продаже в основном напитки для взрослых. Но также учли желания тех, кто участвует в кампании «В сентябре не пью».

Мы обратились к провизору с болью в животе. Нам тут же оказали помощь!

Смотрите галерею и видео! 

ФОТО: Konstantin Sednev

Konstantin Sednev

Читать также

Актуально

НАВЕРХ