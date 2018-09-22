Хоть что-то свое осталось? Выпускницу «Фабрики звезд» Алексу перестали узнавать даже поклонники

В то же время большинству участников "Фабрики" не посчастливилось пробиться на большую сцену.

Одной из них является и выпускница 4-го сезона шоу, Алекса.30-летняя Александра Чвикова уже много лет не выступает и не записывает новые песни. В настоящее время девушка занимается бизнесом — у неё свой магазин бижутерии.

Подписчики Алексы не перестают удивляться тому, как она изменилась за прошедшие 14 лет.

О том, что "фабрикантка" увеличила губы, известно давно. Кроме того, она явно делала ринопластику и корректировала овал лица, чтобы сделать более выразительными скулы.

Сейчас Александра имеет мало общего с трогательной девушкой в велюровых костюмах, с морковным загаром и мягкой игрушкой под мышкой, какой она запомнилась зрителям "Фабрики звезд".

И если одни восхищаются новым имиджем Алексы, другие попросту перестали ее узнавать.