Сб, 22.09.2018
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Хоть что-то свое осталось? Выпускницу «Фабрики звезд» Алексу перестали узнавать даже поклонники

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ФОТО: скриншот

Многим выпускникам вокального шоу «Фабрика звезд» удалось добиться большого успеха в карьере и надолго закрепиться в шоу-бизнесе. Полина Гагарина, Тимати, Ирина Дубцова — этот список можно продолжать еще долго.

В то же время большинству участников "Фабрики" не посчастливилось пробиться на большую сцену.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Одной из них является и выпускница 4-го сезона шоу, Алекса.30-летняя Александра Чвикова уже много лет не выступает и не записывает новые песни. В настоящее время девушка занимается бизнесом — у неё свой магазин бижутерии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Подписчики Алексы не перестают удивляться тому, как она изменилась за прошедшие 14 лет. 

О том, что "фабрикантка" увеличила губы, известно давно. Кроме того, она явно делала ринопластику и корректировала овал лица, чтобы сделать более выразительными скулы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сейчас Александра имеет мало общего с трогательной девушкой в велюровых костюмах, с морковным загаром и мягкой игрушкой под мышкой, какой она запомнилась зрителям "Фабрики звезд".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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И если одни восхищаются новым имиджем Алексы, другие попросту перестали ее узнавать.

А вы смотрели сезон "Фабрики", в котором участвовала девушка? Хотели бы услышать в её исполнении новые хиты? Делитесь своим мнением в комментариях!

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