Тысячи роз: в Таллинне в последний путь провожают Романа Баскина

Сегодня, 22 сентября, в Таллинне в Цветочном павильоне проходит церемония прощания, на которую прибыли родственники и друзья артиста.

Роман Баскин родился 25 декабря 1954 года в актерской семье. Его мать - Ита Эвер (р. 1931), а отец - Эйно Баскин (1929-2015).

С 1980 по 1992 год работал в театре "Студия Старого города" актером/режиссером, а с 1992 года был свободным художником.

Роман Баскин снялся в таких эстонских фильмах, как "Бриллианты для диктатуры пролетариата" (1975), "Лето" (1976), "Радости среднего возраста" (1986), "Мои Ленины" (1997), "Визит старой дамы" (2006), "Яан Ууспыльд едет в Тарту" (2007), "Идиот" (2011), "Free Range" (2013) и "Мужчина с моим лицом" (2017).