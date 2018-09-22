Что такое металлическое мыло и почему оно должно быть на вашей кухне

Те, кто проводит много времени у плиты, знают: некоторые продукты имеют настолько насыщенный запах, что его можно учуять на руках даже после того, как их тщательно помоешь. Так вот, металлическое мыло легко избавит вас от этой проблемы.

Оно имеет ряд неоспоримых преимуществ:

Мытье металлическим мылом ничем не отличается от простого мытья рук.

Оно многоразовое, и потому нет необходимости покупать брусок снова и снова.

Оно экономит ваши средства.

Оно не может сломаться.

Металл не является аллергеном и потому не может причинить вреда коже.

Оно прохладное и приятное на ощупь.

Убивает любой запах — даже табака.

Как же пользоваться металлическим мылом?

Это достаточно просто. Откройте кран и мойте им руки, как обычным мылом, в течении 30-40 секунд. Используйте холодную воду, пишет Fabiosa.

Из чего состоит такое мыло?

Оно сделано из специального сплава нержавеющей стали, которая и избавляет от неприятных ароматов. Вот и все. Никаких секретов нет.

Действительно ли металлическое мыло избавляет от запаха?