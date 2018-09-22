Пять знаков Зодиака, которые рождены для славы и популярности

Кто из нас не мечтает стать популярной личностью? Только вот представления о славе у всех разные.
Астрологи назвали пять знаков зодиака, которым легче всего добиться успеха в определенных сферах жизни.
1. Овен
Люди этого знака обожают свет софитов и аплодисменты. Они рождены, чтобы купаться во внимании. Невероятная удачливость помогает Овнам на протяжении всего жизненного пути.
Леди Гага, Виктория Бекхэм и Алла Борисовна Пугачева — тому пример!
2. Лев
Представители этого знака способны добиться славы буквально в любой сфере деятельности. Им обязательно нужно, чтобы их любили и признавали их уникальность.
Дженнифер Лопес, Мила Кунис, Мерьем Узэрли, Хэлли Берри, Мадонна, Дженнифер Лоуренс - этот список можно продолжать до бесконечности!
3. Стрелец
Людям этого знака все время нужно соревноваться, поэтому многие из них становятся профессиональными спортсменами. Кроме того, среди них много режиссеров и актрис.
Несколько примеров знаменитых Стрельцов: Брюс Ли, Сергей Бубка, Стивен Спилберг, Уолт Дисней, Ким Бейсингер, Мила Йовович, Скарлетт Йоханссон.
4. Козерог
Талантливые Козероги добиваются большого успеха на телевидении, в театре и кино. Из них получаются харизматичные телеведущие и актеры с собственным стилем.
Вы только посмотрите на эту компанию: Элвис Пресли, сэр Энтони Хопкинс, Адриано Челентано, Марлен Дитрих, Ванесса Паради, Сиенна Миллер, Андрей Малахов.
5. Рыбы
Представители этого знака буквально купаются в музыке! Вот почему среди них много талантливых композиторов и исполнителей. Кроме того, Рыбы обладают уникальной внешностью, что позволяет им сделать успешную карьеру в модельном бизнесе.
Приведем только несколько известных фамилий из огромного списка: Курт Кобейн, Рианна, Дженнифер Лав Хьюит, Синди Кроуфорд, Ева Герцигова, Наталья Водянова, Анна Семенович.
Если вы не нашли свой знак в этом списке, не расстраивайтесь: очень многое зависит от вас! Приложив усилия, вы обязательно добьетесь успеха в выбранной сфере. И однажды с гордостью скажете себе: "Жизнь удалась!".