Осторожнее с шашлыками. Ученые заявили о смертельной опасности готовки на костре

Приготовление пищи на углях или на открытом огне не менее опасно, чем курение, так как на 40–60% увеличивает риск развития астмы, пневмонии и других болезней лёгких. Об этом рассказали исследователи из Оксфордского университета в статье, опубликованной в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Медики пояснили, что в дыме от открытого огня, а также из древесных и угольных печей, присутствует большое количество вредных для здоровья канцерогенов и угарного газа.

Проанализировав информацию о здоровье 277 тысяч жителей Китая в возрасте от 30 до 79 лет, не страдающих заболеваниями лёгких и не курящих, учёные выяснили, что у половины участников, периодически или постоянно применявших уголь и дрова для готовки или обогрева, развились заболевания лёгких.

На протяжении нескольких лет порядка 20 тысяч участников исследования скончались от рака и тяжёлых лёгочных болезней.

Исследователи объяснили, что даже недолгий контакт с огнём увеличивает концентрацию канцерогенов в крови в 2,5–5 раз, в связи с чем растёт вероятность развития рака.

— В среднем люди, использующие открытый огонь, на 54% чаще умирали от болезней легких, чем их сверстники, использовавшие газовые или электроплиты, – отметили ученые.

Сильнее всего такой способ готовки влиял на шансы обзавестись туберкулезом, астмой и другими хроническими болезнями легких.