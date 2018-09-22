Сб, 22.09.2018
Страшные кадры: российский певец погиб в ДТП с фурой СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Ужасающие фото «до»: десять лет назад эта финка страдала от анорексии, теперь ее просто не узнать!

Ужасающие фото «до»: десять лет назад эта финка страдала от анорексии, теперь ее просто не узнать! СМОТРИ!

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Проживающая в Финляндии Лола Пяхкинямяки опубликовала свои фотографии, сделанные в 16-летнем возрасте и они буквально заставляют содрогнуться...

Сейчас Лоле 26 лет и она рассказывает, как довела себя до такого состояния и как с этим боролась.

Лола сейчас

ФОТО: Lola Pahkinamaki / SWNS / Lola Pahkinamaki / SWNS/Scanpix

Всему виной - желание девушки стать похожей на куклу Барби. Устав от лишнего веса, она взялась за дело, но не смогла вовремя остановиться...

Лола до похудения

ФОТО: Lola Pahkinamaki / SWNS / Lola Pahkinamaki / SWNS/Scanpix

Лола истязала себя страшными диетами и, по ее признанию, могла не есть вообще. При нормальном весе в 50-55 килограммов, Лола весила всего 35. 

Лола после похудения

ФОТО: Lola Pahkinamaki / SWNS / Lola Pahkinamaki / SWNS/Scanpix

"Себе я казалась просто куколкой. Я не понимала, что красота должна быть внутри, а не снаружи. Теперь я достигла того баланса, да и люди называют меня Барби. Я, в общем-то, не имею ничего против, я ведь действительно выбрала для себя кукольный имидж", - рассказывает Лола. 

Сейчас девушка занята в модельном бизнесе, тщательно следит за своей формой и не дает себе слишком сильно худеть.

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