Ужасающие фото «до»: десять лет назад эта финка страдала от анорексии, теперь ее просто не узнать!

Проживающая в Финляндии Лола Пяхкинямяки опубликовала свои фотографии, сделанные в 16-летнем возрасте и они буквально заставляют содрогнуться...
Сейчас Лоле 26 лет и она рассказывает, как довела себя до такого состояния и как с этим боролась.
Всему виной - желание девушки стать похожей на куклу Барби. Устав от лишнего веса, она взялась за дело, но не смогла вовремя остановиться...
Лола истязала себя страшными диетами и, по ее признанию, могла не есть вообще. При нормальном весе в 50-55 килограммов, Лола весила всего 35.
"Себе я казалась просто куколкой. Я не понимала, что красота должна быть внутри, а не снаружи. Теперь я достигла того баланса, да и люди называют меня Барби. Я, в общем-то, не имею ничего против, я ведь действительно выбрала для себя кукольный имидж", - рассказывает Лола.
Сейчас девушка занята в модельном бизнесе, тщательно следит за своей формой и не дает себе слишком сильно худеть.