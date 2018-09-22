Ужасающие фото «до»: десять лет назад эта финка страдала от анорексии, теперь ее просто не узнать!

Сейчас Лоле 26 лет и она рассказывает, как довела себя до такого состояния и как с этим боролась.

Лола сейчас ФОТО: Lola Pahkinamaki / SWNS / Lola Pahkinamaki / SWNS/Scanpix

Всему виной - желание девушки стать похожей на куклу Барби. Устав от лишнего веса, она взялась за дело, но не смогла вовремя остановиться...

Лола до похудения ФОТО: Lola Pahkinamaki / SWNS / Lola Pahkinamaki / SWNS/Scanpix

Лола истязала себя страшными диетами и, по ее признанию, могла не есть вообще. При нормальном весе в 50-55 килограммов, Лола весила всего 35.

Лола после похудения ФОТО: Lola Pahkinamaki / SWNS / Lola Pahkinamaki / SWNS/Scanpix

"Себе я казалась просто куколкой. Я не понимала, что красота должна быть внутри, а не снаружи. Теперь я достигла того баланса, да и люди называют меня Барби. Я, в общем-то, не имею ничего против, я ведь действительно выбрала для себя кукольный имидж", - рассказывает Лола.