Новый фестиваль оживил жаркую осеннюю Нарву: смотрите, как развлекаются яркие гости (ГАЛЕРЕЯ)

Начало положено. Первый день, 21 сентября, выдался очень успешным. Повезло и с погодой, и с публикой. Народ был разный, но интеллигентный и веселый. Из русских исполнителей больше всех ждали, пожалуй, Гречку, чью галерею мы показали вам на Limon.ee уже в начале этого часа.