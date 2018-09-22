Новый фестиваль оживил жаркую осеннюю Нарву: смотрите, как развлекаются яркие гости (ГАЛЕРЕЯ)

Следующая остановка — Station Narva, новый фестиваль музыки и городской культуры. Мероприятие проходит в многообещающем, словно неограненный бриллиант, городе Нарва, расположенном на границе ЕС и России. На три сентябрьских дня здесь собираются музыканты, художники, урбанисты и другие деятели культуры, которые представят лучшую современную музыку, актуальное искусство и новые темы для размышления.
Начало положено. Первый день, 21 сентября, выдался очень успешным. Повезло и с погодой, и с публикой. Народ был разный, но интеллигентный и веселый. Из русских исполнителей больше всех ждали, пожалуй, Гречку, чью галерею мы показали вам на Limon.ee уже в начале этого часа.
Давайте теперь посмотрим на первый день фестиваля. Каким он был. Нам есть, что вспомнить!